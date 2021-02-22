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Yapma böyle, şarkısıyla yükseliyor

Alternatif müziğin başarılı besteci ve yorumcusu Yağız Yıldırım ‘’Yapma Böyle’’ isimli şarkısını kliplendirerek dinleyenlerin beğenisine sundu.

Yapma böyle, şarkısıyla yükseliyor

Dijital platformlarda yükselerek kitlesini büyüten başarılı sanatcı, müziğinin farklı temasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Dinleyen herkesin  şarkının içerisinde kendinden bir parça bulacağını ifade eden Yıldırım, şarkının etkileşiminin bu yüzden yükselerek devam ettiğini ifade etti. 

Hayatımdan kesitler şarkılarımın içinde!

Yapma böyle şarkısının klibiyle taçlandıran Yağız Yıldırım, ‘’hissetmediğim hiçbir şarkı ezgisini kaleme almıyorum, gerçek müzik yapıyor olmanın en büyük koşulu, biraz hüzün biraz keyifli durumları müziğin içinde verebilmek. Çünkü hayatın kendisi bu şekilde devam ediyor. ‘’Dedi

Yapma Böyle şarkısının klip izlenmeleri artarak devam ettiği gibi, ikinci single hazırlıklarına şimdiden başlayan sanatcı, dinleyenlerine haberini verdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Yağız YıldırımMagazin Haberleri
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