Yapımcı Rebecca O'Brien '12 Punto TRT Senaryo Günleri'ne katıldı

Feriye'de gerçekleştirilen ve eş zamanlı YouTube'da TRT 12 Punto kanalında yayınlanan ilk masterclass'da, Ken Loach filmlerinin yapımcısı Rebecca O'Brien konuştu.

Esra Demirkıran'ın moderatörlüğünü üstlendiği etkinliğe çevrim içi katılan O'Brien, bugüne kadar Ken Loach ile çalışmaktan çok memnun olduğunu belirterek, "Birlikte çalışmak bir haz haline geliyor, gerçekten de daha önce çalışıp memnun kaldığın kişilerle tekrar çalışmak büyük konfor." dedi.

O'Brien, film festivallerinin kendileri için çok değerli olduğuna işaret ederek, "Çok ses getirecek, dikkat çekecek büyük yıldızlarla çalışmadığımız için kendimizi gösterebileceğimiz en önemli mecralar buralar oluyor. Cannes, Venedik ya da Toronto gibi film festivalleri bizler için büyük olaylar ve buralarda ödül kazanmak bizim için önemli. Çünkü bizim daha fazla seyirciye ulaşmamıza yardımcı oluyor." diye konuştu.