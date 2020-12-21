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Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” serisi “İkiye On Kala” ile başlıyor

Yapı Kredi bomontiada’nın Instagram hesabından canlı yayınlanacak “World Akustik ”serisi 25 Aralık Cuma günü başlıyor.

Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” serisi “İkiye On Kala” ile başlıyor

10 hafta boyunca Yapı Kredi World sponsorluğunda her Cuma düzenlenecek konserler, puhutv’de özel olarak hazırlanan “World Akustik” kanalından da izlenebilecek. 

World Akustik serisinin ilk konuğu, son dönemlerde “Kafamda Kentsel Dönüşümler” şarkısıyla beğeni toplayan ve Spotify’ın Türkiye’de 2020 yılında en çok dinlenen müzik grupları listesinde yer alan “İkiye On Kala” olacak. 25 Aralık Cuma günü saat 21:00’de Yapı Kredi bomontiada’nın Instagram hesabında canlı yayınlanacak konser, yayın sonrasında puhutv üzerinden de deneyimlenebilir. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yapı Kredi WorldWorld AkustikSanat
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