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Yanıyor filminin İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza'da Yapıldı

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Yanıyor filminin İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza'da Yapıldı
13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Erol Afşin'in yönettiği 'Yanıyor' filminin İstanbul Prömiyeri Kadıköy Sineması'nda gerçekleştirildi.

Hava muhalefetine rağmen yoğun ilginin olduğu film 18 Kasım 2023 Cumartesi günü, saat 16.30'da, Kadıköy Sineması'nda izlendi. Gösterimin ardından film ekibi, izleyicilerin sorularını cevapladı.

Yanıyor filmi, 22 Kasım Çarşamba günü Atlas 1948 Sineması'nda, saat 19.00'da yine film ekibiyle birlikte izleyici ile buluşacak.

Öğrenci bileti 20 TL

Festivalin filmleri; Kadıköy Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda izlenebiliyor. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 20 TL'ye bilet alabilecek.

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