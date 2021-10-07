Yalçın mübadele müzesi için arazisini bağışladı

İSKENDER ÖZSOY

Emanet Çeyiz romanın yazarı, 1998 Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü’yle 1999 Türkiye- Yunanistan Dostluk ve Barış Ödülü sahibi Kemal Yalçın, doğum yeri Honaz’da mübadele müzesi kurulması için arazisinin bir bölümünü Honaz Belediyesi’ne bağışladı.

“Türkiye Cumhuriyeti tarihi mübadiller olmadan düşünülemez.” diyen Yalçın, Grebene kökenli mübadillerin yaşadığı Honaz’da bir müzenin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan hukuki işleri Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’le birlikte yürüteceğini belirtti.

Kemal Yalçın bağışıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti.

“1998 Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü, 1999 Türkiye- Yunanistan Dostluk ve Barış Ödülü, 2018 Şemun Hanne Haydo Süryani Dostluk ve Barış Ödülü, 2020 Suroyo TV Araştırma ve Barış Ödülü sahibi Kemal Yalçın olarak, kendi irademle 21 Eylül 2021 günü, Honaz Belediye Başkanı sayın Yüksel Kepenek’le yaptığım görüşmede arazimin müzesi yapılmasına yetecek kadar kısmını Honaz Belediye Başkanlığı’na bağışladım. Bu kararımı 24 Eylül 2021 günü, Denizli Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi’de yapılan “Mübadele ve Emanet Çeyiz” imza gününde 250 kişinin önünde açıkladım.”

BAHÇESİNDE BARIŞ AĞAÇLARI

Müzede hem Yunanistan’a mecburi sürgüne gönderilen Rumların hem de Yunanistan’dan Türkiye’ye mecburen gelen Türklerin fotoğraflarına, eşyalarına, yazılı anılarına yer verileceğini, müzede bir sinema salonu olacağını, bahçesine barış ağaçları dikileceğini vurgulayan Yalçın açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verdi:

“Müze için bağışladığım arazi 1920 yılına kadar ‘Emanet Çeyiz’lerin sahibi Minoğlu Ailesi’yle Palaoğlu ve Sabuncuoğlu adlı Rumların malıymış. Arazi 1924 yılında mübadeleyle Grebene’nin Kastro (Hisar) köyünden gelen Şuayip Akan’a verilmiş. Akan daha sonra araziyi babam Ramazan Yalçın’a satmış. Babam 1996 yılına vefat edince mirası paylaştık. Ben Minoğlu’nun, Sabuncuoğlu’nun, Palaoğlu’nun mallarından kalan araziyi aldım. Honaz Belediyesi tarafından Grebeneli mübadillerin yaşadığı Hisar Mahallesi’ne Selanik Parkı yapılıyor. Mübadele müzesi, Selanik Parkı’nın devamı olacak. Bu projenin bir ayağı da Yunanistan’da Kastro köyünde olacak. Projenin gerçekleşmesi için Türkiye ve Yunanistan hükümetlerinden anlayış bekliyorum. Müzenin hayata geçirilebilmesi için Lozan Mübadilleri Vakfı’yla diğer mübadil ve göçmen dernekleriyle birlikte çalışacağız.”