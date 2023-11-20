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Wegh'in Yeni Şarkısı "Yağsın Dünya Üstüme" 24 Kasım'da Yayında

Yayınlanma:
Wegh'in Yeni Şarkısı "Yağsın Dünya Üstüme" 24 Kasım'da Yayında
Wegh’in yeni şarkısı “Yağsın Dünya Üstüme” 24 Kasım’da tüm dijital platformlarda yerini alacak.

“Çok İnsan Affettim”, “ÇÖP ŞİŞ” ve “RUMİ MADAFAKA” gibi şarkılarıyla rap severlerin çalma listelerinde yer eden sanatçının yeni şarkısı “Yağsın Dünya Üstüme”, güçlü bir altyapı üzerinde iddialı sözler ile ön plana çıkıyor.

Wegh’in yeni şarkısı Yağsın Dünya Üstüme’yi tüm dijital platformlardan ilk siz dinleyin:

Kaynak:Haber Kaynağı

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