Wegh'in Yeni Şarkısı "Yağsın Dünya Üstüme" 24 Kasım'da Yayında

“Çok İnsan Affettim”, “ÇÖP ŞİŞ” ve “RUMİ MADAFAKA” gibi şarkılarıyla rap severlerin çalma listelerinde yer eden sanatçının yeni şarkısı “Yağsın Dünya Üstüme”, güçlü bir altyapı üzerinde iddialı sözler ile ön plana çıkıyor.

Wegh’in yeni şarkısı Yağsın Dünya Üstüme’yi tüm dijital platformlardan ilk siz dinleyin: