Volkswagen Arena’da Kasım ayında ünlü yağmuru var

Yirmi yıl boyunca kültleşmiş albüm, sayısız tekli yayınlayan hem Türkiye'de hem de yurt dışında yüzlerce canlı performans sergileyen, yerli alternatif rock sahnenin en önemli temsilcilerinden mor ve ötesi, The Irish Spirit ev sahipliğinde The Captain Agency organizasyonu ile Volkswagen Arena’nın sıra dışı atmosferine konuk olmaya hazırlanıyor. Grup, geceye özel hazırlanmış sahne prodüksiyonu ve ‘Daha Mutlu Olamam’, ‘Bir Derdim Var’, ‘Cambaz’, ‘Oyunbozan’ başta olmak üzere ikonikleşmiş şarkılarından oluşan özel bir setlistle 1 Kasım Çarşamba akşamı sevenlerine büyüleyici bir akşam yaşatacak. Gecenin açılışını live orkestra ekibiyle 70’lerin psikedelik ve funk parçalarını disko sound'unda harmanlayan Hey! Douglas yapacak.

Hayranları tarafından modern çağın ozanı olarak nitelendirilen ve dinleyicilerine makam müziği ve Anadolu halk ezgilerinin synth ve urban pop ile harmanlandığı etkileyici bir müzik yelpazesi sunan Mabel Matiz, 3 Kasım Cuma akşamı Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Türk-Pop müziğinin en etkili ve üretken müzisyenlerinden olan Mabel Matiz, son olarak “En çıplak halim. En gür kahkaham, en aşık gözyaşım. En geniş aile fotoğrafım.” sözleriyle tanımladığı beşinci solo albümü “Fatih”i sevenleriyle buluşturdu. “Fatih” albümü aynı zamanda Spotify tarafından New York Times Meydanı’nda bulunan tanıtım alanlarında ilk defa Türkiye'den bir albüm tanıtımı olarak yerini aldı. Atlantis Yapım organizasyonuyla Volkswagen Arena’nın gerçek üstü atmosferinde gerçekleşecek bu özel gecenin biletlerine Biletix ve Bubilet üzerinden ulaşabilirsiniz.

İmzaladığı isim sponsorluk antlaşmasıyla 2023-2024 sezonunda da oynayacağı tüm maçlarda parkeye “Darüşşafaka Lassa” ismiyle çıkacak olan Darüşşafaka Basketbol Takımı nefes kesen müsabakaları ile Volkswagen Arena’da basketbol severlerle buluşmaya devam ediyor. FIBA’nın Avrupa basketbol kulüpleri arasında düzenlediği uluslararası basketbol turnuvası Basketball Champions League’in 2023-2024 Sezonu C Grubu üçüncü maçında, Darüşşafaka Lassa Fransız rakibi Cholet Basket ile karşı karşıya gelecek. 7 Kasım Salı akşamı takımların kıyasıya mücadelesine sahne olacak adrenalin dolu bu karşılaşmaların parçası olmak için yerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın. Müsabakaların biletlerine yakında Mobilet üzerinden ulaşabilirsiniz.

DJ’likle 2006 yılında Ramallah’ta tanışan, daha sonra üniversite eğitimi için gittiği Lübnan’da şekillenmeye başlayan müzikal estetiğini önce Ürdün, sonrasında da İngiltere’de aldığı ses mühendisliği ve müzik prodüksiyonu eğitimleriyle üst seviyelere çıkaran Filistinli DJ/prodüktör Sama’ Abdulhadi, Jeton Records sunumu ile 11 Kasım Cumartesi akşamı yeniden Volkswagen Arena’nın büyüleyici atmosferinde dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Son 3 yılda birçok uluslararası festivalde head-liner olarak setin başında olan Sama’ Abdulhadi’nin unutulmayacak performansının biletlerine Bugece.co üzerinden ulaşabilirsiniz.

2020 yılında piyasaya sürdüğü Makaveli albümü ve Deluxe versiyonuyla büyük bir ivme yakalayan Türkçe Rap sahnesinin yetenekli MC’lerinden Motive’nin sıra dışı sahne şovlarına tanık olacağımız “ECLIPSE” deneyimi 12 Kasım Pazar akşamı Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde katılımcılarını ağırlayacak. Bir konserden çok daha fazlasını sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Motive’nin uzun süre hafızalardan silinmeyecek performansına tanık olmak için yerinizi şimdiden ayırmayı unutmayın. Motive-Eclipse’in biletlerine Biletix üzerinden ulaşabilirsiniz.

Küresel espor sahnesinde kısa sürede sarsılmaz bir üne kavuşan, Riot Games’in karakter tabanlı 5’e 5 taktiksel nişancı oyunu Valorant için düzenlenen ve sadece üniversite öğrencilerinin katılabildiği global espor turnuvası Red Bull Campus Clutch’ın dünya finaline 3. senesinde İstanbul ev sahipliği yapacak. 50 ülkenin ulusal şampiyon takımlarının Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde kıyasıya bir mücadele içinde olacağı Red Bull Campus Clutch Dünya Finali’ni 23-24 Kasım tarihleri arasında çevrimdışı olarak deneyimlemek için yerinizi şimdiden ayırmayı unutmayın. Red Bull Campus Clutch Dünya Finali’nin biletlerine Biletix üzerinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de reklamcılık mesleğinin ve reklam ajanslarının gelişerek ve güçlenerek devamını sağlamak amacıyla Reklamcılar Derneği tarafından hayata geçirilen ve bu yıl 35.si düzenlenen Kristal Elma ödül töreni 28 Kasım Salı akşamı Volkswagen Arena’nın göz alıcı atmosferinde gerçekleştirilecek. Bu sene “Cumhuriyet’in 100. Yılı” özel kategorisinde de ödüllerin sahipleriyle buluşacağı 35. Kristal Elma ödül töreninin biletleri çok yakında Biletino üzerinden satışa sunulacak.

Event Across Türkiye’nin kült haline gelen ve Avrupa’nın en iyi etkinliği ödülünün de sahibi olan projesi An Epic Symphony, 29 Kasım Çarşamba akşamı maNga‘yı, 30 Kasım Perşembe akşamı ise Hayko Cepkin’i Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde Volkswagen Arena’nın büyüleyici atmosferinde ağırlayacak.

70 kişiden oluşan uluslararası ödüllü proje Night Flight Symphony Orchestra & Choir’ın Türkçe alternatif rock müziğin MTV ödüllü öncü gruplarından maNga ile sahneyi paylaşacağı gecenin biletlerine iticket, Biletix ve Passo üzerinden; ekibin eşsiz yorumculuğu ile rock müziğin köklü isimlerinden olan Hayko Cepkin ile gerçekleştireceği performansın biletlerine de iticket, Biletix ve Passo üzerinden ulaşabilirsiniz.

Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde deneyimlenebilecek etkinliklerle ilgili detaylı bilgi için https://www.vwarena.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.