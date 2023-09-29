Vatikan’ın şifresi: bir temel macerası yeni vizyon tarihinde izleyici ile buluşmaya gün sayıyor!

Ünlü Trabzon’lu internet fenomeni Reşat Hacıahmetoğlu’nun ilk kez kamera karşısına geçerek ‘Temel’ karakterine hayat verdiği renkli komedi filminin kadrosunda; Edanur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli, Salih Kalyon, Alp Öyken, Naşit Özcan, Abidin Yerebakan bulunuyor.

Filmde; sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkânsız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan Temel’in heyecanlı ve komik macerasını anlatılıyor.

İzleyicisine yepyeni bir ‘Temel Macerası’ sunacak olan, “Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası”; samimi anlatımı, zengin oyuncu kadrosu ve kahkaha tufanı yaratacak espirileri ile 10 Kasım’da sinemalarda izleyici ile buluşmaya gün sayıyor…



VATİKAN’IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI

Vizyon Tarihi: 3 Mart 2023

Filmin Türü: Komedi

Yapım: Eser Yapım

Dağıtımcı: CJ ENM Türkiye

Yönetmen: Okan Ege Ergüven

Senaryo: Erol Hızarcı

Oyuncular: Reşat Hacıahmetoğlu, Edanur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli, Salih Kalyon, Alp Öyken, Naşit Özcan, Abidin Yerebakan

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