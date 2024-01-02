Vakıf Katılım Hatay’ın vakıf eserlerini yaşatıyor

Vakıf kültüründen aldığı ilhamla çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, geçmişten günümüze kadar gelmiş vakıf eserlerinin envanterini oluşturmak amacıyla başlattığı Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında Hatay Vakıf Eserleri kitabını hazırladı.

Bir sene süren yoğun çalışmalar neticesinde Hatay’daki 117 vakıf eserinin yaklaşık 2600 karede fotoğraflandığı ve tarihçelerinin uzman bir ekip tarafından hazırlandığı kitap, hayranlık uyandıran bir anlayış ve mimari ile yapılmış eserlerin geleceğe aktarılması adına büyük önem taşıyor.

“Fotoğraflarla belgelenen birçok eser şu anda ya enkaz halinde ya da ağır hasarlı”

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “Vakıf Katılım olarak, Vakıf geleneğine sahip çıkma ve bu kültürü gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu düsturla depremden önce 'Ortak Geçmiş, Ortak Gelecek' mottomuz doğrultusunda Vakıf Eserleri Envanter Projesi’ni hayata geçirmiş, ilk envanter çalışmamıza da tarihiyle ve kültürüyle hayranlık uyandıran Hatay ilimizle başlamıştık. Ancak, yaşanan deprem sebebiyle maalesef fotoğraflayarak kayıt altına aldığımız birçok eser şu anda ya enkaz halinde ya da ağır hasarlı” dedi.

“Hatay'ın yeniden inşasında çekilen mimari detay fotoğraflar kaynak teşkil eder nitelikte”

Hatay'ın yeniden inşası ve tarihi eserlerin restorasyonu sürecinde bu mimari detay fotoğrafları ihtiyaç halinde yetkili birimlerle paylaşmaya hazır olduklarını ifade eden Akben, sözlerine şöyle devam etti: “Çekilen fotoğrafların bir kısmıyla İstanbul Üsküdar’da bulunan Vakıf Katılım Mimar Sinan Galerisi’nde düzenlediğimiz ‘5 Şubat Hatay Sergisi’nin kıymetli vakıf eserlerini fotoğraf karelerinde tekrar yaşatmak, hayal etmek ve medeniyetler tarihinden izler taşıyan Hatay’ı unutmamak adına çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum.”

Yeni durak Konya

Anadolu medeniyetinin güzide kentlerini mercek altına alan Vakıf Eserleri Envanter Projesi’nin yeni durağının Konya olacağını ifade eden Akben, Konya kentinin tarihi dokusu ve kentteki vakıf eserlerinin, proje kapsamında derlenerek, değerli bir miras olarak gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladıklarını da söyledi.