Her hafta Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan Signal White Now’ın sunduğu İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu, yakışıklı oyuncu Yiğit Özşener oldu.

Müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına dokunan eğlence dolu dakikalar yaşanan programda Yiğit Özşener’in samimi itirafları da geceye damgasını vurdu.

Kendisiyle ilgili konularda içten tavrıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu Yiğit Özşener, programın sevilen bölümü “Gözlerimin İçine Bak”ta kendisine yöneltilen “Yanınızda mesajlaşan birinin mesajlarına bakar mısınız?” sorusunda verdiği “Şöyle bir gözüm kayar ama yakın gözlüğüm yanımda olmadığı için bakmamın bir problem yaratacağını sanmıyorum.” tüm salonu kahkahaya boğdu. Yine programın aynı bölümünde yöneltilen “Kız arkadaşınızın günlüğünü bulsanız okur musunuz?” sorusuna da dürüstçe “Bir başını bir de sonunu okurum eğer heyecanlıysa o zaman aralarına da bakarım.” sözleriyle yanıt vermesi seyircileri güldürdü.

Kendisinde en katlanamadığı özelliğinin acelecilik olmasından bahseden Özşener, hem sonuca çabuk ulaşmak istemesinin hem de o sonuca ulaşırken olan detayların da tam ve eksiksiz olması için verdiği çabanın kendisini yorduğunu belirtti. Mühendislik bölümü mezunu olmasının yanı sıra İngilizce öğretmenliği gibi farklı alanlarda da zamanında çalıştığını anlatan çok yönlü oyuncu en büyük hayallerinden birisinin müzik yapmak olduğunu ve “rock” müzik yapanları çok kıskandığını da itiraf etti.

Kendisini “Usturuplu bir deliyim, yerli yerinde deliririm.” sözleriyle tanımlayan yakışıklı oyuncunun samimi tavırları stüdyoda eğlenceli anlar yaşattı. Sahnelerdeki ve sanat kariyerindeki 25 yılının içerisinde olan yakışıklı oyuncu, Şahika Tekand ile tek kişilik yeni bir oyun projesi üzerinde çalıştıklarını ve koşullar uygun olduğunda sahnelemesine başlayacaklarının da müjdesini verdi.