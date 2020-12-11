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Ustalardan 1 Konser 10 Klip!..

Usta müzisyenler İlhan Şeşen ve Vedat Sakman’ın geçtiğimiz günlerde Sony Music etiketiyle yayımlanan “Akustik Hikayeler” albümünün lansman konseri Sony Music Youtube kanalında yayında!..

Ustalardan 1 Konser 10 Klip!..

İki Usta “Akustik Hikayeler”in Lansman Konseri ve Videolarıyla Evlere Misafir Oluyor!..

2013 yılında bir sahne projesi olarak doğan “Akustik Hikayeler” ile bugüne kadar Türkiye’nin birçok şehrinde müzikseverlerle buluşan usta sanatçılar; aynı adlı albümün lansman konser kaydını müzikseverlerle paylaşarak çok özel bir hatıraya daha birlikte imza atmış oldular.

Ustalardan 1 Konser 10 Klip!..

Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşecek konserde, iki usta albümde yer alan şarkıların (Ankara’da Aşık Olmak, Temenni, Sen Benim Şarkılarımsın, Aşkı Kaçırmayın, Sensiz Olmaz, Anlıyor Olmak Sizi, Sıcaklardandır, Evlilik, Tombalak Tomurcuk, Canım) canlı performansları ve eşsiz sohbetlerinin yanı sıra, birbirlerinin şarkılarını da ilk kez seslendirdi.

Yönetmenliğini Gökhan Fırat’ın üstlendiği, en güzel İstanbul manzarlarıyla harmanlanan konserin tamamını Sony Music Youtube kanalında, şarkıların tekli videolarını da İlhan Şeşen Youtube Vevo kanalından izleyebilirsiniz!..

Anahtar Kelimeler:
İlhan ŞeşenVedat SakmanAkustik HikayelerSONY MUSİCMüzik
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