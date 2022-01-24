Usta oyuncu Fatma Girik vefat etti

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Girik'in vefatına ilişkin, sosyal medya hesabında, yaptığı açıklamada, "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız, sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 12 Aralık 1942'de dünyaya gelen usta oyuncu, 1957'de "Leke" filmi ile adım attığı sinemada, 180 kadar yapımda rol aldı.

Hastaneden açıklama

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'in, tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Liv Hospital'dan yapılan yazılı açıklamada, sanatçının vefat nedenine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Kovid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik'in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan oyuncu Fatma Girik için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden usta oyuncu Fatma Girik için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Türk sinemasının kıymetli isimlerinden Girik'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Ülke sinemasının bir dönemine damga vuran sanatçıya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır dileyen Ersoy, "Halkımızın ve Türk sinemasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.