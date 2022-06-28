Usta oyuncu Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Arkın'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Kalbi durarak hastaneye kaldırıldı

Cüneyt Arkın'ın vefatına ilişkin Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, sanatçının kalbinin durması nedeniyle hastaneye geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın, kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937'de Eskişehir'de doğdu.

İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.

Asıl mesleği doktorluğu bırakan Arkın, 1963'te oyunculuğa başladı. Birçok filmde rol alan usta oyuncu, çok sayıda da ödül aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türk sinemamızın usta ismi Cüneyt Arkın'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Unutulmaz rolleriyle hafızalarımıza kazınan, Türk sinemasının çok değerli ismi Cüneyt Arkın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Çok üzgünüm… Cüneyt Arkın; yüreğimizdeki vatan ve millet sevgimizin, iyilik ve dürüstlüğün beyaz perdedeki temsilcisiydi. Civan mertliğiyle bükülmez bileğimiz, yenilmeyen kahramanımızdı. Allah rahmet eylesin. Ailesi, sevenleri, sinema ve sanat camiasının başı sağ olsun…