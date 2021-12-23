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Usta müzisyenlerden büyük destek

Geçtiğimiz dönemlerde Orhan Ölmez ve Baha ile yaptığı çalışmalarla müzik sektöründeki yerini her geçen gün sağlamlaştıran Özkan Yavaş, sözü ve müziği kendisine ait “Alma Ahımı” isimli şarkısıyla, naif ses ekolünün önemli ve genç temsilcisi olma yolunda iddalı ve emin adımlarla ilerliyor.

Usta müzisyenlerden büyük destek

Genç sanatçı Özkan Yavaş, çevresindeki ünlü isimlerin de desteğiyle yaratmak istediği tarzı dinleyicisine sunmaya çalışarak önümüzdeki günlerde farklılığını büyük ölçüde yansıtıp sesini büyük kitlelere ciddi bir şekilde duyurmayı hedefliyor.

Hafızasında ve kalbinde derin bir yara açan aşkın sonunda yazılan bu şarkının gerçekten bir hikayesi var. O’da Özkan Yavaş’ta gizli…

Sözü ve müziği kendisine ait olan Özkan Yavaş’ın yeni şarkısı “Alma Ahımı”nın düzenlemesi Güven Kütük’e ait olurken, stüdyo aşamasında enstrüman kayıtlarıyla samimi ve içten duygularını katan elektro bağlaması ile Orhan Ölmez, ud ile Baha, Özkan Yavaş’a eşlik ederken, müzikal yolculuğunda her zaman yanında oldular.

Yapımcılığını Orhan Ölmez’ in üstlendiği  “Alma Ahımı” isimli duygusal şarkının klibi “YouTube / Müzik Ölmez” kanalında, şarkı ise tüm dijital platformlarda yayında.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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