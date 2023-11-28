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Usta eller Atatürk'ün üniformalarını yeniden dikti

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Usta eller Atatürk'ün üniformalarını yeniden dikti
Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri öğrenciyken ve çeşitli görevler sırasında giydiği üniformalarını farklı kaynaklardan faydalanarak yeniden dikti.

Usta öğreticilerin hazırladığı koleksiyonda yakasında "Harbiyeyi Şahane" yazan ve Atatürk'ün öğrenci numarası bulunan Harbiyeli üniforması, kurmay yüzbaşı üniforması, Atatürk'ün kurmay yüzbaşıyken Şam görevi sırasında giydiği yazlık kıyafet, binbaşı olarak Trablusgarp'ta şark gönüllüleri komutanlığı yaptığı sırada kullandığı avcı kıyafeti ve Sofya'da kıyafet balosunda giydiği yeniçeri kostümü yer alıyor.

El nakışı, el sanatları ve giyim atölyesindeki usta öğreticilerin ellerinden çıkan kıyafetlere yenilerinin eklenmesi için çalışmalar sürüyor. Koleksiyondaki ürünler kentte düzenlenen bazı etkinliklerdeki defilerde de sergileniyor.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünün araştırma bölümünde görev yapan Neslihan Toprak, AA muhabirine, Enstitünün misyonu dolayısıyla asıllarına uygun çalışmalar yapmayı hedeflediklerini, bu kapsamda Harbiye Müzesi'nde ve bazı kataloglar üzerinde araştırmalar gerçekleştirdiklerini, uzman kişilerden danışmanlık aldıklarını söyledi.

Yaklaşık 6 ay sürdü

Dikim ve nakış işlemlerinin yaklaşık 6 ay sürdüğünü aktaran Toprak, çalışmada yer almaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Giyim bölümünden usta öğretici Nurşen Köse ise böyle bir projede yer aldığı için gurur duyduğunu, zevkle ve heyecanla kıyafetleri hazırladıklarını belirtti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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