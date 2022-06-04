Üsküdar'ın simge yapıları, NFT esere dönüştü

Sergi ile tarihi asırlar öncesine dayanan simge yapılar, 360 derece panoramik bir Üsküdar portresi ile izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışına katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, NFT çalışmalarını inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı.

Açılışta konuşan Hilmi Türkmen, şunları kaydetti:

"İşin içerisine dijital gelişmeler girince bizler de bu konuya adapte olmaya çalışıyoruz. Bu NFT sergisinde dijital dünyada tarihi mekanların ne kadar güzel ve ilgi çekici bir hale geldiğini görüyoruz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hızla entegre oluyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birisi de bugün açtığımız NFT sergisi. Bu tarz yeni gelişmeler hayatımızı öyle bir noktaya taşıdı ki tarihi güzellikleri bunlarla birleştirdiğimizde ayrı bir güzellik ortaya çıkıyor. Özellikle başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bu sergiye davet ediyorum."

Sergi, 10 Haziran'a kadar görülebilecek.