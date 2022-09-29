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Ursula Soltermann Katipoğlu Kimdir?
Ursula Soltermann Katipoğlu İsviçre’nin Wallis bölgesinde doğdu.
KÜLTÜR-SANAT 29.09.2022, 10:07
Sion Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünden mezun oldu. Zurich’de üç sene vitray atölyesi “Maeder” de çalıştı ve renk anlayışını derinleştirdi. Wallis Brig’de üç sene resim öğretmenliği yaptı. Karma sergilere katıldı. İlk kişisel sergisini “Galeri Jodok” Brig’de açtı. 1980’de Türkiye’ye yerleşip eşi sanatçı Yusuf Katipoğlu ile evlendi. 30’u aşan kişisel sergi açtı. Sayısız karma sergide yer aldı. Halen çalışmalarına Kuzguncuk’taki eşi değerli sanatçı Yusuf Katipoğlu ile yaşamış olduğu ev atölyesinde devam ediyor.
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