ÜRETEN KADINLAR KULÜBÜ’NDE EKİM AYI DA SANATLA DOLU…

JLL Türkiye tarafından yönetilen Next Level Alışveriş Merkezi’nin Üreten Kadınlar Kulübü dijital

atölyeleri Ekim ayında da hız kesmeden devam ediyor. Yeni dijital atölyeler soğuk porselen, örme

dekoratif ürün, patchwork ve ahşap boyama olacak.

Kadınları sanatla buluşturmak, hobi edinmelerini sağlamak, özellikle pandemi döneminde moral ve

motivasyonlarını artırmak gibi hedeflerle yola çıkan Üreten Kadınlar Kulübü, dijital atölye

çalışmalarında 2’nci ayına girdi. Eylül ayında başlayan atölye çalışmaları dijital olarak her hafta yeni

bir atölye şeklinde gerçekleşiyor. Wayuu Çanta, Seramik tabak, amigurumi ve cam boyama atölyeleri

ile Eylül ayını geride bırakan proje, bu ay da soğuk seramik, örme dekoratif ürün, patchwork ve ahşap

boyama atölyelerini kadınlarla buluşturacak.

Atölyelerde başlangıç düzeyinde eğitimin verildiği videolar başvuru yapan kadınlara iletilerek farklı

sanat alanları ile tanışmaları sağlanıyor. Next Level AVM, her ay yüzlerce kadını farklı el sanatları ile

buluştururken 40 kadına da ilk eğitim malzemelerini hediye ediyor.

Soğuk seramikten lavanta yapacaklar

Birbirinden renkli atölyelerle süren Ekim ayının ilk atölyesi soğuk seramikten lavanta yapımı olacak.

Kadınlar soğuk seramik eğitmeni Gülbin İlhan tarafından verilen eğitimle seramikten dekoratif lavanta

yapımını öğrenecekler. Eğitim videosunda hamurun renklendirilmesinden şekillendirilmesine kadar

tüm aşamaların detaylı anlatıldığı atölyede, yine tüm atölyelerde olduğu gibi Next Level AVM

instagram sayfasından başvuranlar arasındaki 40 kadın malzemeleri de ücretsiz olarak AVM’den

temin edebilecek.