JLL Türkiye tarafından yönetilen Next Level Alışveriş Merkezi’nin Üreten Kadınlar Kulübü dijital
atölyeleri Ekim ayında da hız kesmeden devam ediyor. Yeni dijital atölyeler soğuk porselen, örme
dekoratif ürün, patchwork ve ahşap boyama olacak.
Kadınları sanatla buluşturmak, hobi edinmelerini sağlamak, özellikle pandemi döneminde moral ve
motivasyonlarını artırmak gibi hedeflerle yola çıkan Üreten Kadınlar Kulübü, dijital atölye
çalışmalarında 2’nci ayına girdi. Eylül ayında başlayan atölye çalışmaları dijital olarak her hafta yeni
bir atölye şeklinde gerçekleşiyor. Wayuu Çanta, Seramik tabak, amigurumi ve cam boyama atölyeleri
ile Eylül ayını geride bırakan proje, bu ay da soğuk seramik, örme dekoratif ürün, patchwork ve ahşap
boyama atölyelerini kadınlarla buluşturacak.
Atölyelerde başlangıç düzeyinde eğitimin verildiği videolar başvuru yapan kadınlara iletilerek farklı
sanat alanları ile tanışmaları sağlanıyor. Next Level AVM, her ay yüzlerce kadını farklı el sanatları ile
buluştururken 40 kadına da ilk eğitim malzemelerini hediye ediyor.
Soğuk seramikten lavanta yapacaklar
Birbirinden renkli atölyelerle süren Ekim ayının ilk atölyesi soğuk seramikten lavanta yapımı olacak.
Kadınlar soğuk seramik eğitmeni Gülbin İlhan tarafından verilen eğitimle seramikten dekoratif lavanta
yapımını öğrenecekler. Eğitim videosunda hamurun renklendirilmesinden şekillendirilmesine kadar
tüm aşamaların detaylı anlatıldığı atölyede, yine tüm atölyelerde olduğu gibi Next Level AVM
instagram sayfasından başvuranlar arasındaki 40 kadın malzemeleri de ücretsiz olarak AVM’den
temin edebilecek.
ÜRETEN KADINLAR KULÜBÜ’NDE EKİM AYI DA SANATLA DOLU…
Üreten Kadınlar Ekim ayında soğuk porselen, örme dekoratif ürün, patchwork ve ahşap boyama atölyeleri ile buluşacak.
30 Eylül 2020 Çarşamba 11:30
JLL Türkiye tarafından yönetilen Next Level Alışveriş Merkezi’nin Üreten Kadınlar Kulübü dijital