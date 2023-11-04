Ünlü Türk soprano Günay Acar, Düsseldorf'ta Cumhuriyet resepsiyonunda sahne aldı

Cumhuriyetin 100. Yılı münasebeti ile Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul’un tarafından düzenlenen; iş, siyaset ve sanat çevrelerinin katıldığı Cumhuriyet Resepsiyonunda yurtdışından ve yurtiçinde birçok festival, konser ve davette sahne alan ünlü Türk soprano Günay Acar sahne aldı.

Piyanist Nihan Ulutan eşliğinde, geceye özel hazırladığı repertuvarı içinde, her dilde aryaları, Atatürk'ün sevdiği türkü ve tangolar ile geceye sesi ve enerjisi ile renk kattı.