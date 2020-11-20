Ünlü şarkıcı GÖKÇE, meme kanserine destek verdi

Popüler müziğin renkli isimlerinden Gökçe, yeni şarkısı 'Aksiyondayım' ile tüm dikkatleri üzerine çekip, gene adından söz ettirmeyi başarırken, diğer taraftan sosyal konularda ne kadar duyarlı olduğunu gözler önüne sermeye devam ediyor.

Yeni şarkısı için objektiflerin karşısına geçen Gökçe, tüm dünyada yaygınlaşan “Meme Kanseri' ne dikkat çekmek için Ekim ayında başlatılan kampanyalara basketbol topuyla çektirdiği fotoğrafıyla destek verdi.



Her yıl 1 milyon 400 bin kadına teşhisi konan meme kanseri 8 kadından birinde görülüyor ve binlerce kadın bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Meme kanserinde erken teşhis ise hayat kurtarıyor.



Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü, 2014 yılında başlatılan “Pembe Top Sahada” isimli bilinçlendirme projesiyle kadın sağlığını tehdit eden meme kanseriyle mücadeleye bu yıl da devam ediyor.