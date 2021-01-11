Ünlü Sanatçı Yücel Arzen Ormanlar İçin Söyledi

Geçen yıl yayınladığı Ayasofya şarkısı ile dikkatleri üzerine çeken Yücel Arzen, söz ve bestesini kendisi hazırladığı “Yeşil Vatan Türkiye” parçasını çocuk ve gençlerle birlikte seslendirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün “Yeşil Vatan” kampanyası kapsamında hazırlanan klibin önemli bir kısmı İstanbul Atatürk Arboretumu’nda çekildi. Antalya ve Konya gibi illerde de yapılan çekimler sonucunda oluşturulan video klip, Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gören şarkı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Türkiye orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için 181 yıldır çalışan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), özellikle çocuk ve gençlerde doğan bilincini aşılamak, toplumda ormanların korunması konusunda farkındalık oluşturmak için ünlü isimlerin de yer aldığı projelerine bir yenisini ekledi.

Sözü ve bestesi Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinden olan Yücel Arzen’e ait olan “Yeşil Vatan Türkiye” şarkısı ormanların değerinin bilinmesi, korunması ve Türkiye’nin daha yeşil bir vatana dönüştürülmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Proje kapsamında çekimlerinin önemli kısmı İstanbul Atatürk Arboretumu’nda yapılan video klipte Arzen’e, çocuklar ve gençler de eşlik etti.

İstanbul, Antalya ve Konya gibi değişik illerde ve farklı mekanlarda çekimleri yapılan klip OGM sosyal medya hesaplarından yayınlandı.