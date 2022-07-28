Ünlü sanatçı Ramona Zaharia, Türkiye'de Carmen'i canlandırmaktan mutlu olduğunu söyledi

Zaharia, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nde sahnelenen "Carmen" operasında başrolde yer aldı.

Dün akşam gerçekleşen temsil öncesi açıklamada bulunan sanatçı, dünyanın seçkin opera eserlerinden biri olan ve dünya genelinde çokça sahnelenen operaların başında gelen Carmen'de rol aldığı için heyecanlı olduğuna işaret ederek, "Biraz gergin olduğumu söylemek isterim fakat burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Çünkü muhteşem insanlarla tanıştım ve harika bir enerjiyle karşılandım. Türkiye'de olmaktan, çok harika şarkıcılarla yan yana şarkı söyleyip, rol almaktan dolayı da gerçekten çok memnunum." ifadelerini kullandı.