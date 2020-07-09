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Ünlü Şair Ozan Abdurahman Delen Çocuk İstismarına Hayır Dedi

Ünlü şair Abdurahman Delen'in "Dokunmayın Çocuklara" şiirne çektiği klip sosyal medyada en çok beğeni yorum alan klip oldu.

Ünlü Şair Ozan Abdurahman Delen Çocuk İstismarına Hayır Dedi

Ünlü şair ozan'ı Delen yaptığı şiirlerle beğeni toplayan ve sosyal sorumluk projelerinden adından sıkça söz ettiren halk ozanı Abdurahman Delen en son çocuk istismarına dikkat çekmek için "Dokunmasın Çocuklara" adlı şiiriyle büyük beğeni topladı.


Abdurahman Delen Topluma böyle bir şiiri kazandırdığım için çok mutluyum dedi. Sadece ben değil yeri geldiğinde yangında kül bırakmayan tüm sanatçıların bu konuya el atması lazım dedi. 


Abdurahman Delen ne zaman bir çocuğa taciz haberi duysam yüreğime  inanılmaz bir acı hissediyorum dedi.

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Ozan AbdurrahmanşairSosyal Medya
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