Ünlü oyuncu Nursel Köse’nin yeni kitabı 5.Kan’a yoğun ilgi

Sevilen oyuncu; macera, gerilim ve polisiye dozu her sayfada giderek yükselen, kurgusuyla okurları sürükleyici bir hikayenin içine çeken yeni kitabının imza gününde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Temelini kan grubuna göre beslenmeden alan eser, hazırladıkları aşıyla dünyayı hastalıklardan kurtaracağını iddia eden doktor ve ekibinin, aşının uygulama gününde yaşadıkları şoke edici bir gelişmeyle başlıyor. Türkiye, Yunanistan, İtalya, İngiltere, İsrail, Hindistan gibi ülkelere sürüklenen kahramanlar, bir yandan olayı çözmeye çalışırken bir yandan da peşlerindeki katillerden canlarını kurtarmanın yollarını arıyorlar.