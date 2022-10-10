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Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi
Ünlü oyuncu Nursel Köse’nin yeni kitabı 5.Kan’a yoğun ilgi
Oyunculuğunun yanı sıra yazarlığıyla da adından söz ettiren Nursel Köse, aksiyon dozu yüksek, fantastik ögeler barındıran gerilim macera kitabı '5. Kan'ın imza günü için Trump AVM D&R Mağazası’nda geçtiğimiz gün okuyucuları ile buluştu.
KÜLTÜR-SANAT 10.10.2022, 09:49
Sevilen oyuncu; macera, gerilim ve polisiye dozu her sayfada giderek yükselen, kurgusuyla okurları sürükleyici bir hikayenin içine çeken yeni kitabının imza gününde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Temelini kan grubuna göre beslenmeden alan eser, hazırladıkları aşıyla dünyayı hastalıklardan kurtaracağını iddia eden doktor ve ekibinin, aşının uygulama gününde yaşadıkları şoke edici bir gelişmeyle başlıyor. Türkiye, Yunanistan, İtalya, İngiltere, İsrail, Hindistan gibi ülkelere sürüklenen kahramanlar, bir yandan olayı çözmeye çalışırken bir yandan da peşlerindeki katillerden canlarını kurtarmanın yollarını arıyorlar.
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