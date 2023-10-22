Ünlü oyuncu AYÇA VARLIER, American Museum'dan fotoğraf paylaştı

Varlıer, önceki gün American Museum Of Natural History'den fotoğraflar paylaştı. 2 yıldır Amerika'da yaşayan geçtiğimiz günlerde Broadway müzikalinde oynamak için Türkiye'ye gelen Varlıer, Amerika tarihi anlatan en büyük müzesini gezerken çektiği kişisel fotoğrafları sevenleri ile paylaştı. Bu fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.