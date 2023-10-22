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Ünlü oyuncu AYÇA VARLIER, American Museum'dan fotoğraf paylaştı

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Ünlü oyuncu AYÇA VARLIER, American Museum'dan fotoğraf paylaştı
Ünlü oyuncu Ayça Varlıer, Newyork'ta yeni projelerin ön hazırlıklarına hıza devam ediyor.

Varlıer, önceki gün American Museum Of Natural History'den fotoğraflar paylaştı. 2 yıldır Amerika'da yaşayan geçtiğimiz günlerde Broadway müzikalinde oynamak için Türkiye'ye gelen Varlıer, Amerika tarihi anlatan en büyük müzesini gezerken çektiği kişisel fotoğrafları sevenleri ile paylaştı. Bu fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.

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