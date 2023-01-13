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Ünlü fenomen Ahmet Selim Yazıcı DJ oldu
Instagram fenomeni Ahmet Selim Yazıcı, iddialı bir albümle müzik dünyasına adım atıyor! Hem ses hem de DJ’lik eğitimleri alan Yazıcı, “Derme Çatma” adlı albümünü yayınladıktan sonra kariyerine DJ olarak devam edecek.
KÜLTÜR-SANAT 13.01.2023, 11:21
Instagram’ın son yıldızlarından Ahmet Selim Yazıcı, müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Geniş bir takipçi kitlesi bulunan ve yaptığı her paylaşım gündem olan Yazıcı, bir süredir stüdyoya kapanmış durumda.
10 YENİ ŞARKIYLA
BOMBA GİBİ GELİYOR
Aldığı ses ve DJ’lik eğitimlerinin ardından ilk albümü için kolları sıvayan Ahmet Selim Yazıcı, “Derme Çatma” adını verdiği çalışmayı tamamladı. Genç fenomen, 10 şarkının yer alacağı albümü müzikseverlerin beğenisine sunduktan sonra kariyerine DJ olarak devam etmeyi planlıyor.
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