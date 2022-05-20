Üniversiteli film festivali

Malatya İnönü Üniversitesi’nce bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kı­sa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalde finale kalan 70 filmden 13’ü ödüllendirildi.

KÜLTÜR-SANAT 20.05.2022, 19:13
Üniversiteli film festivali

ENGİN ÇAĞLAR

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sinema Topluluğu tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesinin sponsor olduğu İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali'nin kapanış ve ödül takdim töreni gerçekleştirildi.
Festivalin kapanış töreninde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyenleri ile ses sanatçısı Züleyha Ortak müzik dinletisinde bulundu. Müzik dinletisinin ardından finale kalan filmler ve 2021 ile 2022'de hayatını kaybeden sanatçıların kısa videoları gösterildi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, programda yaptığı konuşmada, festivalin dolu dolu geçtiğini söyledi. Festival Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın da festival ekibi ve festivale katılan sanatçılara teşekkür etti. Kapanış törenine Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Festivalde, "Ulusal Kurmaca", "Uluslararası Kurmaca", "Ulusal Belgesel" ve "Uluslararası Belgesel" kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.
ÖDÜLLER

Festival’de bu yıl Uluslararası kategoride 86 farklı ülkeden toplamda 876,  Ulusal kategoriden ise 186 olmak üzere toplamda 1062 eser yarıştı.
“Uluslararası Kurmaca” kategorisinde, birincilik ödülünü “The Savior” adlı eseriyle Shoeila Pour Mohammadi alırken, ikincilik ödülünü “The Table of Grave” adlı eseri ile Mirak Mentor Zymberaj, üçüncülük ödülünü ise “Still Life” adlı eseri ile Sina Shafie aldı. “Uluslararası Belgesel” kategorisinde, birincilik ödülünü “I Won’t Remain Alone” adlı eseri ile Yaser Talebi alırken, ikincilik ödülünü “Hidden Collision” adlı eseri ile Emma Zukovic, üçüncülük ödülünü ise “Life On The Edge” adlı eseri ile Abhishek Dixit aldı. “Ulusal Kurmaca” kategorisinde, birincilik ödülünü “Larva” adlı eseri ile Volkan Güney Eker alırken, ikincilik ödülünü “Plastik Rüya” adlı eseri ile Merve Bozcu, üçüncülük ödülünü ise “Babamın Öldüğü Gün” adlı eseri ile Emre Sefer aldı. “Ulusal Belgesel” kategorisinde, “Gulab Gul” adlı eseri ile Semih Sağman birincilik ödülünü alırken, ikincilik ödülünü “Haymatlos” adlı eseri ile Mustafa Aydın, üçüncülük ödülünü ise “Geriye Kalanlar” adlı eseri ile Murat Berber ve Kerem Küçükökten aldı. Seyithan Kartal’ın “Çamur” adlı eseri ise bu kategoride jüri özel ödülüne layık görüldü.
BÜTÇE KÜÇÜK FESTİVAL BÜYÜK!
4-5 milyonluk bütçelerle festival düzenleyen kentlerin, küçük bütçelerle görkemli bir festival yapılmasını İnönü Üniversitesi’nin İletişim Fakültesine danışmasını gerektiğini düşünüyorum. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Festival Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın ve Fetsitval Yönetmeni Dr. Öğr. Üyesi Ersin Aycan başta olmak üzere tüm öğretim görevlileri  ile festivalde görem alan 110 öğrenciyle birlikte küçük bütçelerle nasıl büyük işler yapıldığını gösterdikleri için kutlamak lazım.
Hele öğrencilerinin çabaları ve gayretleri takdire şayandı. Konuklarla tek tek yakından ilgilenen öğrenciler, yıl boyunca verdikleri yoğun emekle hazırladıkları festivalde görevlerini eksiksiz yerine getirmelerinden dolayı onların hepsini tek tek tebrik etmek gerekir.
Etkinlik, otel ve ulaşım işlerinden sorumlu Elif Nur, konuklardan ayrılırken gözyaşlarını tutamayan Dilan, Hakan, Elazığlı Merve, Hataylı Merve, Beyzanur, Mehmet Ali, Tuğba ve adını hatırlayamadığım diğer pırıl pırıl öğrenciler, şahaneydiler geleceğe dair bizlere umut verdiler. Burada alkışların büyüğü ödül kazanan filmlerden sonra bu gençlere.

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