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Üniversite öğrencileri için ödüllü “Yaşama Sanatı” yarışması

Gençler İçin İyilik Derneği ile üniversite öğrencileri, hayallerini ve projelerini gerçekleştirme fırsatı bulacakları Yaşama Sanatı Proje Yarışmasına hazırlanıyor. Marka ve İnsan Kaynakları Danışmanı, kariyer koçu Ayşen Laçinel’in, iş dünyası, sanat camiası ve akademisyen dostları ile pandemide kurduğu “Gençler İçin İyilik Derneği, üniversite öğrencilerine umut vermektedir.

Üniversite öğrencileri için ödüllü “Yaşama Sanatı” yarışması

Eğitim, mentorluk ve koçluk yaparak onları hayata hazırlamaktadır. Açtığı proje yarışmaları ile gençlerin üretmelerini ve hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Dernek Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Berat Bir, “Her genç ayrı bir değer, onlar bizim geleceğimiz.” diyerek, kariyer yapmalarında destek verdiklerini üreten gençlerle toplumun güçleneceğini belirtmektedir.

Yarışmanın adı YAŞAMA SANATI.

Ünlü oyuncu Tamer Levent’in önerisi ile belirlenen bu isimle gençler yarışmaya davet edilmektedir.

Yarışmaya girebilmek için yüksekokul veya üniversite öğrencisi olmak,

Yaşama değer katacak bir çalışma, proje tasarlamak ve dökümante etmek ve

[email protected] a okul bölüm isim iletişim bilgileri ile göndermek yeterlidir.

Mart 2022 sonuna kadar, Üniversite öğrencileri, İstedikleri konuda ve türde projelerini yarışmaya gönderebilir.

Kıymetli isimlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek projeler sonrası, Medipol Üniversitesi’nde 12 Mayıs Perşembe Günü Ödül Töreni ile Gençler Ödüllerini alacaklardır.

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Afif Sıddıki, Prof. Dr. Berat Bir, Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu, Ayşen Laçinel, Emre Büyükkalfa, Tamer Levent, Ercan Alioğlu, Betül Emlek, Kemal Parlak, Mehmet Gözcü, Deniz Güler, Filiz Bilmiş, Ayşula Özgen, Nermin Aşçıoğlu.

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