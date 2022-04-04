ULUSLARARASI YOGA FEDERASYONU BAŞKANI AKİF MANAF YOGA OLİMPİYAT OYUNLARINI ANLATTI

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, üst üste 7. kez Dünya Yoga Şampiyonu ve üst üste 2. kez Yoga Olimpiyat Şampiyonu Merve Tanrıverdi ile TV100 ekranlarında

KÜLTÜR-SANAT 04.04.2022, 11:25
ULUSLARARASI YOGA FEDERASYONU BAŞKANI AKİF MANAF YOGA OLİMPİYAT OYUNLARINI ANLATTI

Programa, insanlık tarihinde ilk defa Türkiye’de yoga olimpiyat ateşinin yakıldığı, Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi (IYOC) tarafından 210 ülkede, Türkiye’de ise Ulus Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul’da gerçekleşen 1.Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları damgasını vurdu. 

Ünlü sunucu Demet Şener’in “Dünyada ilk defa Yoga Olimpiyat Oyunları gerçekleşti. Bunu nasıl başardınız, biraz anlatır mısınız?” sorusu üzerine, Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Manaf şunları söyledi:  

“Yoga Olimpiyat Oyunları, aşağı yukarı 30 senelik bir projedir. Bir maraton koştuk ve gitgide adım adım yaklaştık. Çok pesimist insanlar vardı. Olmaz olamaz, böyle şeyler. Ama oldurduk. Önce Uluslararası Yoga Federasyonu’nu kurduk İstanbul temelli. Gerçek Uluslararası Yoga Federasyonu şu an Türkiye İstanbul temelli bir federasyondur. Önce onu kurduk ve dünyanın 210 ülkesinde her ülkede eğitimlere başladık. 

Gerçek Yoga evrensel bir spordur!

Orijinal Yoga Sistemi’ni öğretiyoruz, gerçek yogayı. Gerçek Yoga evrensel bir spordur. Ne bir dindir, ne Hinduizm’dir, ne bir kültürdür, ne Hindu kültürüdür, bunların hiç biri değil. Çünkü çok daha eskidir. Yani Hinduizmin h’si yoktu, yoga bu gezegende, dünyada vardı. İşte bu şekilde, o evrensel spor şeklinde, bütün dünyaya tanıttık yogayı ve spor olduğunu kanıtladık. O kadar ileri gittik ki Türkiye’de bile devletimiz yogayı bir spor olarak kabul etti ve şu an yoga bir spor olarak Türkiye’de icra ediliyor. Bir spor olarak kabul ediliyor. 

İnsanlık tarihinde ilk defa olimpiyat ateşi Yoga Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’de yakıldı

Sonra Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi’ni kurduk ve Olimpiyat Oyunları’na hazırlıklara başladık. Yogayı sekiz kategoriye böldük. Yoga duruşları, yoga akrobatik, yoga atletik, yoga ritmik, yoga dans vs. sekiz kategoride. Çünkü sadece duruşlar değil yoga, çok daha geniş bir yelpaze. Yoga artistik bölümü de var, yoga dans var. Bunun gibi çok dinamik ve estetik. Çok sanatsal bölümler var Yoga Olimpiyatları’nda. Bu şekilde 210 ülkede Yoga Olimpiyat Oyunları’na başladık. 

Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları’nı organize ettik Türkiye’de, çok başarılı oldu bizim takımımız. Türkiye Olimpiyat takımı 26 madalya kazandı. Merve hoca da onlardan biri ve sonra da Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları gerçekleşti 210 ülkede. Orada da birinci şampiyonlarımız, yani orada da birkaç altın madalya aldı Türk oyuncuları. Biliyorsunuz, olimpiyatlar Türkiye’de mi olsun, Japonya’da mı olsun, bir ara böyle bir yarış gibi oldu. Maalesef olimpiyatlar Tokyo’da oldu ama biz bu sene Yoga Olimpiyat ateşini Türkiye’de yaktık. Bir tarih yazıldı. İnsanlık tarihinde ilk defa olimpiyat ateşi Yoga Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’de yakıldı. O ateşi yakma, olimpiyat meşalesini yakma kapsamında müthiş videolarımız, resimlerimiz var. İşte tarihsel olarak ilk defa olimpiyat ateşi Yoga Olimpiyatları’nda Türkiye’de yakıldı ve yüzlerce katılımcı oldu. Dünya çapında Yoga Olimpiyat Oyunları, inanamazsınız 210 ülkede 5300 katılımcı oldu. Her ülkeden katılımcılar oldu.

Tüm dünya yogayı bir olimpiyat sporu olarak tanıdı

Bu şekilde yogayı spor olarak dünyaya tanıtıyoruz. Doğru şekilde. Çünkü maalesef siz de biliyorsunuz; şimdi bakarsanız, internete girerseniz, yoga adı altında gerçek dışı, daha çok Hinduizm, Budizm tarzı, kimi tesbih çeviriyor, kimi tanrı önünde ilahi söylüyor, neler neler yapılıyor. O yüzden de ön yargılar var. İşte yogayı bir spor olarak dünyaya tanıttık, olimpiyatları gerçekleştirdik ve tüm dünya yogayı evrensel bir spor, bir olimpiyat sporu olarak tanıdı.”

Programda, üst üste 7. kez Dünya Yoga Şampiyonu ve üst üste 2. kez Yoga Olimpiyat Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi’ye yöneltilen “Sizin bu olimpiyat şampiyonluğundaki hikayenizi dinleyebilir miyiz?” sorusunu ise Tanrıverdi şöyle yanıtladı: 

“Sekiz kategori vardı ve ben koreografi dalındaydım. Sevgili takım arkadaşım Selva Arı ile beraber dünya barışı için kendinle barış sloganımızla birlikte bir tiyatral sunum gerçekleştirdik. Ben barış güvercini oldum. Kendisi de zeytin dalı oldu ve dünyaya bir zeytin dalı uzatmış olduk. Koreografi dalında tüm yoga duruşlarını dansvari şekilde birbirine bağlayarak zincirleme şeklinde bir sunum sergiliyorsunuz. Böylece Türk bayrağını dalgalandırmış olduk.” 

Yoga Olimpiyat Oyunları kapsamında kapsamlı bilgilerin anlatıldığı programda ayrıca UYF Başkanı Akif Manaf tarafından Orijinal Yoga Sistemi’nin bütünsel sağlığa olan yararları aktarılarak, Dünya Yoga Şampiyonu ve Yoga Olimpiyat Şampiyonu Merve Tanrıverdi tarafından da uygulamalı teknikler gösterildi. 

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