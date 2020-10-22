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'Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri' 6 Kasım'da başlayacak

Bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri", 6 Kasım'da kitapseverlerle buluşacak.

'Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri' 6 Kasım'da başlayacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik, arapcakitapgunleri.com üzerinden izlenebilecek.

Ana teması, "İlim Membaı Maveraünnehir" olarak belirlenen kitap günleri, eş zamanlı olarak Youtube'dan da canlı yayınlanacak.

İslam dünyasının dört bir yanından ilim adamları ve akademisyenlerin katılacağı seminer, konferans ve paneller çevrimiçi olarak okurlar tarafından takip edilebilecek.

İslam dünyasında var olan ilmi birikim ve ortak mirası, Türkiye merkezli bir organizasyonda bir araya getirerek, Türkiye'nin daha iyi tanınmasını amaçlayan etkinlik, 12 Kasım'da sona erecek.

AA

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