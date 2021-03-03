Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs survivor salgın
Sinovac hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor
Sinovac hastaneye yatışları yüzde 100...
11 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı
11 bin 520 kişinin testi...
İçişleri Bakanlığından valiliklere 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi
İçişleri Bakanlığından valiliklere 'Dinamik Denetim...
20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz
20 bin Kovid-19 aşısını daha...
Sinovac aşısının etkililiği açıklandı
Sinovac aşısının etkililiği açıklandı

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 1-4 Nisan'da internet üzerinden düzenlenecek

Adana'da, 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 1-4 Nisan'da internet ortamında yapılacak.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 1-4 Nisan'da internet üzerinden düzenlenecek

Karnaval komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 önlemlerinin sürmesi nedeniyle karnavalın internet ortamında düzenlenmesi kararı alındı.

Bu yıl 9. kez yapılacak karnaval, 1 Nisan'da "nisandaadanada.com" adresindeki karnaval dijital mecrasında başlayacak, çevrim içi yayınlar, ödüllü ve eğlenceli etkinlikler 4 Nisan'a kadar sürecek.

Karnavalda yapılacak kortej kostüm yarışması, portakallı lezzetler yarışması, portakal çiçeği koşusu, portakal çiçeği ulusal satranç turnuvası, hızlı dürüm yeme yarışması gibi etkinlikler internet üzerinden yayınlanacak.

Karnavalın açılış töreni ve konseri ise sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilecek.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.