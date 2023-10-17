Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde Çökme Tehlikesi Var

5. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali ikinci gününde tiyatro severleri Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Cihangir Sanat Atölyesi’nin “Ayak Bacak Fabrikası” oyunuyla selamladı. Sermet Çağan’ın yazdığı, Muhammet Uzuner’in yönettiği oyunda hayali bir ülkede toplumsal zaman panoraması çizildi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gecenin ikinci oyununda ise Azerbaycan Gence Devlet Dram Tiyatrosu, Azerice oynadığı “Kral Ölüyor” isimli oyunlarıyla sahne aldı. Eugene Ionesco’nun yazdığı, Tural Vaqifoğlu’nun yönettiği 6 kişilik oyunda, öleceğinin belli olmasının sonunda verdiği emirlere uyulmayan bir kralın başından geçenler ele alındı.

SAHNEDE “İŞKENCECİSİ İLE HESAPLAŞTI”

“Kral Ölüyor” oyunu sonrası Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Gürcistan Tiflis Akhmeteli Devlet Dram Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve Yunanistan’daki 1967 askeri darbesinde gözaltına alınarak işkence gören ve bir süre sonra suçsuz bulunarak salıverilen bir adamın, işkencecisi ile hesaplaşmasını konu edinen “Çıkmaz Sokak” büyük beğeni topladı. Oyuncuların performansları ve yer yer gerilime kaçan oyun tarzı ise dikkat çekti.

Gecenin kapanış oyununda ise KKTC Girne Tiyatrosu sahne aldı. Avrasya Tiyatrolar Birliği ekiplerinin yer aldığı kısa filmlerle bezenen ve müzikleriyle dikkatleri çeken “Çökme Tehlikesi Var”, Amerikan oyun yazarı Tennessee Williams’ın kaleminden Derman Atik tarafından uyarlandı. Oyunda hayatta yalnız kalmış, çok sevdiği ablasını kaybetmiş ve ondan kalan evinde çökme tehlikesi bulunan genç bir kadının iç dünyasına yolculuğa çıkıldı. 5 kişilik oyunun son bölümündeki kareografi ise ayakta alkışlandı. Oyuncuların performansı ise büyük beğeni topladı.