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Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali 20 Haziran’da kapılarını açıyor!

21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali, 20 Haziran’da başlıyor. Heyecanın şimdiden zirveye ulaştığı festivalde; uzun metraj, belgesel ve Üniversiteler arası kısa metraj dalında ödüller dağıtılacak.

Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali 20 Haziran’da kapılarını açıyor!

21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali 20-25 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival geçen sene olduğu gibi,  bu sene de uzun metraj, belgesel ve Üniversiteler arası kısa metraj dallarında çekilen filmlere ev sahipliği yapacak. Pandemi nedeniyle yapılamayan 2020 festivalinin ödülleri  22 Haziran 2021 tarihinde yapılacak galada sahiplerine teslim edilirken,  2021 yılı festivalinin ödülleri ise  25 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek  kapanış galasında  sahiplerini bulacak. 

Festivale başvurular tüm dallarda 15 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 1 Mart’ta eserler Türk jürisine teslim edilecek. Ardından 31 Mart’ta filmler Alman jürisine gönderilecek ve 21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali için geri sayım başlayacak. Festivale yapılacak başvurular  ilgili kategorilere göre belirlenen  ve festival web sayfası https://www.turkfilmfestival.de/  ‘de yer alan adreslere yapılabilecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali
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