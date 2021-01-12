Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali 20 Haziran’da kapılarını açıyor!

21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali 20-25 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival geçen sene olduğu gibi, bu sene de uzun metraj, belgesel ve Üniversiteler arası kısa metraj dallarında çekilen filmlere ev sahipliği yapacak. Pandemi nedeniyle yapılamayan 2020 festivalinin ödülleri 22 Haziran 2021 tarihinde yapılacak galada sahiplerine teslim edilirken, 2021 yılı festivalinin ödülleri ise 25 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek kapanış galasında sahiplerini bulacak.

Festivale başvurular tüm dallarda 15 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 1 Mart’ta eserler Türk jürisine teslim edilecek. Ardından 31 Mart’ta filmler Alman jürisine gönderilecek ve 21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali için geri sayım başlayacak. Festivale yapılacak başvurular ilgili kategorilere göre belirlenen ve festival web sayfası https://www. turkfilmfestival.de/ ‘de yer alan adreslere yapılabilecek.