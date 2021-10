Uluslararası Dergi Günleri'ne katılan genç dergiciler yayın süreçlerini anlattı

Sirkeci Garı'nda kapılarını açan etkinlikte, edebiyat, gençlik, okul dergileri ve fanzinlerin yanı sıra yurt dışında yayımlanan dergiler de okurun beğenisine sunuluyor.

Genç dergicilerin ilgisinin yoğun olduğu dergi günlerinde yer alan "Kırık Akıl", "Kuytu", "Taşra" ve "Serçe" dergilerinin yayın yönetmenleri içerikleri hakkında bilgi verdi.

Kırık Akıl Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Ethem Altınsoy, geçen yıl yayın hayatına başladıklarını dile getirerek, "İlk beş sayımızı aylık çıkartmaya başladık. Daha sonra 3 ayda 1 mevsimlik çıkarmaya karar verdik." dedi.

"Asım Gültekin ağabey sayesinde yayın hayatına başladık"

Altınsoy, küçüklüğünden beri dergi çıkartma hayalinin olduğunu belirterek, "Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden birkaç arkadaşla birlikte hazırlıklarımızı yaptık. Liseden sonra rahmetli Asım Gültekin ağabey bize yardımcı oldu, onun sayesinde yayın hayatına başladık. Daha sonra ekibimiz büyüdü ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden dostlarımızla yayın hayatımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırık Akıl Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Abdülhaluk Yeşil de dergiyi 3 başlık altında çıkarttıklarına değinerek, "Edebiyat, sanat ve efkar dergisi olarak. Efkar kelimesini halk arasındaki kederlenme manasının kullanımı yanında fikir kelimesinin çoğulu manasını da kullanıyoruz. Yani fikirlerimizi beyan etmekle beraber sanata ve edebiyata da yer veriyoruz." diye konuştu.

Kuytu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oğuzhan Akcı ise 2019 yılından beri çalıştıkları bir dergi projesi olan Kuytu'nun 2021 yılında yayın hayatına başladığı dile getirdi.

Akcı, çeşitli üniversiteler, şehirler ve fikirlerden oluşan bir topluluk olduklarını aktararak, gelecek nesillere seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

"Dergimiz, derdimizdir diyen gençleriz"

Kuytuda kalanların dergisi olduklarını vurgulayarak, "Kuytu'da niyetimiz sağlıklı bir edebiyat yaymaktır. Dergimiz, derdimizdir diyen genç nesilleri toplayarak edebiyat dünyasında geçmişimizde bir iz bırakmak ve ileriye dönük bu kuyuya bir taş atmak istiyoruz." dedi.

Taşra Edebiyat Dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Mustafa Can, Taşra'yı 2018 yılında 4 arkadaş tarafından bir şubat ayında yayın hayatına başlamış gençlik edebiyat dergisi olarak tanımladı.

Can, Taşra'nın ismini minimal bir felsefeden aldığının altını çizerek, "Leyla'dan otoriteden ve merkezden uzak anlamını taşıyor. 'Ben taşrada arar iken ol can içinde can imiş' sözünün minvalinde yolumuza çıktık." ifadelerini kullandı.

Herkesten uzak size yakın mottosuyla yollarına devam ettiklerini dile getiren Can, "Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 8 dergi çıkartılıyordu. Bizim de 'Zerre' isminde bir dergimiz vardı. 2017'de düzenlenen dergi fuarında yılın en iyi lise dergisi seçilmiştik. Taşra yolculuğu böyle başladı." şeklinde konuştu.

Serçe Edebiyat Dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Enes Batman da Serçe'yi arkadaş topluluğu olarak 2016 yılında çıkartmaya başladıklarını söyledi.

"Asım Gültekin'den kalan bu mirası yaşatacağız"

Batman, Asım Gültekin hayattayken onun adına özel bir sayı hazırladıklarını dile getirerek, "Kendisine vefamızı göstermek istedik. Bize çok destek oldu, bu dergi fuarı da bizim dergimiz de onun sayesinde oldu. Umarım biz de ondan kalan bu mirası yaşatabiliriz." ifadelerini kullandı.

Meşakkat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Erol Alkan, Meşakkat'in Düzce'de liseli arkadaşların bir araya gelerek çıkarttığı bir dergi olduğunu ifade ederek, "Düzce'de böyle bir hareket daha önce yoktu, biz daha çok görüntüye sığdırılmaya çalışılan gençliğin aksine artık fikir ve aksiyon olarak sahada olmak istedik. Meşakkat dergisini kurarak böyle bir atılım gerçekleştirdik." diye konuştu.

Düzce'nin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan bilgi ve fotoğraflara da dergilerinde yer verdiklerini ifade eden Meşakkat editörlerinden Şenol Güler, genç kuşak yazarlara sahip bir dergi olduklarını, usta yazarların da dergiye güç kattığını dile getirdi.

Etkinlikte ayrıca DERGİBİR kurucu başkanı ve dergi fuarlarının da öncüsü Asım Gültekin için özel bir alan ve sergi hazırlandı.