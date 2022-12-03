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Uluslararası Bursa Seramik Bienali'nde takılar ve seramikten oluşan eserler sergileniyor

Uluslararası Bursa Seramik Bienali kapsamında, Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi'nde Prof. Dr. Sibel Sevim'in "Benden Size" sergisi açıldı.

KÜLTÜR-SANAT 03.12.2022, 17:18
Uluslararası Bursa Seramik Bienali'nde takılar ve seramikten oluşan eserler sergileniyor

Türk Seramik Derneği ve Durma Sanat'ın katkılarıyla düzenlenen bienalde, Prof. Dr. Sevim'in takılar ve seramikten oluşan 175 özgün eseri sergileniyor.

Eserler sanatçı tarafından tarih öncesi çağlardan Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar tüm Anadolu'nun kültür ve medeniyetini yansıtacak şekilde oluşturuldu.

Prof. Dr. Sibel Sevim, yaptığı açıklamada, Osmanlı Devleti coğrafyasında son 400 yılda yaşamış halkların kıyafet, takı, yaşam objeleri ve müzenin kalıcı koleksiyonunda yer alan eserler ile arasında bir bağ olduğunu belirtti.

Eserlerin her birinin özgün ve tek olarak üretilen takılar olduğunu aktaran Sevim, şunları kaydetti:

"Akademisyen seramik sanatçısı olarak seramik sanatımı çeşitli formlar, duvar elemanları ve kullanım formları olarak üretmekteyim. Ancak 40 yıllık üretim sürecinden sonra yaklaşık 15 yıldan beri Neolitik Dönem'den günümüze kadar gelen ve çok önemli uygarlıkların tanıklığını yapan, dünyanın oluşumundaki ateş, su, hava, toprak gibi elementlerin bileşimi ile oluşan seramik sanatının büyülü aurasını bedenlerle buluşturmak istedim. Üretmiş olduğum seramik heykel ve formlarımı küçülterek insanların gerdanlarına kondurmak, onları parmaklarında zamanın tanıklığına sunmak, zamanın tanıklığına sunarken seramiğin binbir renginin insanları sarmasını ve tenle temas ederek özlere ve ruhlara işlemek istedim."

Sergi, bienal kapsamında 5 Ocak 2023'a kadar gezilebilecek.

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