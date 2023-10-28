Ufuk Çakır: Sosyal Medya İçin Müzik Yapmak Sabun Köpüğü Gibi

İşte röportajdan öne çıkan kısımlar;

Bugüne kadar müzik dünyasının önde gelen pek çok ismiyle çalıştığınızı biliyoruz. Peki kimlerle çalıştınız biraz bahsedebilir misiniz ve yeni çalışmalarınızda da yine beraber çalışmaya devam edecek misiniz?

Evet bu anlamda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Kenan Doğulu, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl, Şehrazat, Ercan Saatçi, İskender Paydaş, Erdem Kınay, Halil Koçak, Tolga Kılıç, İsra Gülümser, Ertuğ Ergin, Özgür Turgut, Okan Akı, Cüneyt Yamaner, Ercan Taşdemir gibi pek çok önemli müzik insanlarıyla çalışma fırsatı buldum. Benim için hepsi birbirinden kıymetli insanlar. İçlerinde hala beraber projeler ürettiğimiz isimler var .Tabiki bu isimlerle çalışmaya devam etmeyi çok isterim. Umarım uygun bir projede yeniden beraber çalışırız.

İnadına sitemli sözlerin eğlenceli bir melodiyle birleştiği eğlenceli bir şarkı oldu.

Sosyal medya da milyonların dinlediği yeni şarkınız ‘’ inadına’’nın hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz?

Şarkının sözlerini ilk yazmaya başladığımda aslında kafamdan gecen slow bir melodiydi. Sonrasında ilerledikçe neden eğlenceli bir şarkı olmasın ki diye düşünmeye başladım. Sözleri değiştirdim yeni sözler yazdım ve en son hali ortaya çıktı. İnadına sitemli sözlerin eğlenceli bir melodiyle birleştiği eğlenceli bir şarkı oldu.

Uzun zamandır hayal ettiğim ve yapmayı çok istediğim bir Sezen Aksu şarkısını tamamladık.

Müzik ile ilgili hedefleriniz nelerdir. İleriye yönelik çalışmalarınızda üzerinde çalıştığınız yeni şarkılarınız var mı? Biraz bahsedebilir misiniz?

Müzikle ilgili en önemli hedefim üretmeye devam etmek üzerine. Kafamdan sürekli yeni sözler yeni melodiler geçiyor. Tamamladığım çok sayıda şarkım var. Bunları olabildiğince insanlarla buluşturmaya devam etmek istiyorum. Şu an için uzun zamandır hayal ettiğim ve yapmayı çok istediğim bir Sezen Aksu şarkısını tamamladık. Aranjörlüğünü Ercan Taşdemir yaptı. Bu şarkıdan sonra inşallah dinleyicilerimizle buluşturacaz. Açıkcası bu proje için de çok heyecanlıyım.

Bildiğiniz gibi her şey artık sosyal medya üzerinden ilerlemeye başladı. Peki sizin sosyal medya ile aranız nasıl ve sosyal medyanın müzik sektörü üzerindeki etkisini nasıl yorumlarsınız?

Sosyal medya artık günümüzün bir gerçeği. Herkes gibi bende sosyal medyayı etkin şekilde kullanmaya çalışıyorum .Pek çok sektörü yakından ilgilendirdiği gibi müzik sektörünü de çok yakından ilgilendiriyor. Hatta daha ileri giderek müzik sektöründe belirleyici duruma gelmiş durumda. Bunun iyi yanları olduğu gibi kötü yanlarının da olduğunu düşünüyorum.

Daha çok kitleye daha hızlı ulaşmayı sağlaması gerçekten büyük bir lütuf ancak sadece bazı platformlar için müzik yapılıyor olması özellikle ve özellikle TikTok düşünülerek müzik yapılmaya başlanması işin biraz tadını kaçırdığını düşünüyorum. Sadece sosyal medya hesaplanarak yapılan müziğin sabun köpüğü etkisi yarattığını görüyorum.