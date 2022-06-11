'Uçan ressamlar' 35 metre yükseklikte resim yaparak dans etti
Fransız performans sanatçı grubu Les Passagers, 35 metre yükseklikte resim, dans ve müzikle gerçekleştirdiği performansıyla başkentlilere görsel şölen sundu.
KÜLTÜR-SANAT 11.06.2022, 21:05
Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'ya gelen Les Passagers, Ulus Meydanı'nda bulunan binada, 35 metre yükseklikte gösteri yaptı.
Festival logosunda yer alan başkentin sembol mekanlarını resmeden "uçan ressamlar", daha sonra izleyenlerin heyecanlı ve meraklı bakışları arasında binadan sarkıtılan ipler üzerinde dans gösterisi yaptı.
Başkentliler gösteriyi meraklı gözlerle izledi, video ve fotoğraf çekti.
Dünyanın dört bir yanında performanslar sergileyen ve yüksek binaları dev bir tuvale dönüştüren Les Passagers, binaları dikey bir sahne gibi kullanarak teatral, koreografi ve resimsel performans sergiliyor.
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