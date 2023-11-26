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Üç boyutlu modelleme tekniğiyle yaptığı minyatür evler gerçeğini aratmıyor

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Üç boyutlu modelleme tekniğiyle yaptığı minyatür evler gerçeğini aratmıyor
Kocaeli'de yaşayan esnaf İsmail Kuş, "diorama" tekniğiyle en ince ayrıntısına kadar düşünerek yaptığı 20 minyatür çalışmayla evinin bir odasında "mini mahalle" kurdu.

Çayırova ilçesinde hırdavatçı dükkanı bulunan 43 yaşındaki Kuş, 5 yıl önce iş yerine gelen arkadaşının maket yapmak için malzeme talebinde bulunması üzerine diorama (üç boyutlu modelleme) sanatına merak saldı.

Kendi imkanlarıyla minyatür evler yapmaya başlayan Kuş, zamanla işi ilerleterek evinin bir bölümünü atölyeye çevirdi.

Kuş, en ince ayrıntısına kadar düşünerek adeta gerçeğini aratmayacak şekilde yaptığı 20 çalışmayı evinin bir odasında sergiliyor.

"Türkiye'nin tarihi yapılarını diorama tekniğiyle yapmak istiyorum"

İsmail Kuş,arkadaşı vasıtasıyla diorama tekniğiyle tanıştığını söyledi.

İlk başlarda yaptığı bazı çalışmaları beğenmeyerek çöpe attığını anlatan Kuş, zamanla kendisini geliştirerek evleri en ince ayrıntısına kadar düşünerek yaptığını kaydetti.

Kuş, evlerin gerçekçi olması için her ayrıntıya dikkat ettiğini vurgulayarak, "İnternetten evlere bakıyorum. Türkiye'nin herhangi bir ilinden, ilçesinden beğendim evin resmini çekiyorum. Ondan sonra bu evi yapmaya başlıyorum. Bu işte bir müteahhit gibi çalışılıyor." diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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