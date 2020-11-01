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TYB İstanbul Şubesi'nde 'Balkan Şiir Gecesi' düzenlendi

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığının desteği, Köprü Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği ile Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) organizasyonuyla "Balkan Şiir Gecesi" etkinliği düzenlendi.

TYB İstanbul Şubesi'nde 'Balkan Şiir Gecesi' düzenlendi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi Kızlarağası Medresesi'ndeki etkinliğe, Kuzey Makedonya'nın İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Genel Başkanı Hüsrev Emin, Köprü Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği Başkan Vekili Mehmed Arif ve TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın yanı sıra Balkan coğrafyasından farklı milletlere mensup yazar ve şairler katıldı.

"Balkan Şiir Gecesi'ni İstanbul'da geleneksel hale getirmek istiyoruz"

Sunucu ve şair Seyhan Yakupi'nin sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte konuşan Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Genel Başkanı Hüsrev Emin, Balkanlar ve Türkiye arasında şiirle ve şairlerle yeni köprüler kurmayı amaçladıklarını belirterek, 6 yıldır Üsküp'te "Türkçe Şiir Gecesi" düzenlediklerini, İstanbul'da ise ilk kez "Balkan Şiir Gecesi" yaptıklarını söyledi.

Emin, Türk edebiyatının önemli şairlerinden Yahya Kemal'in Üsküp doğumlu olduğunu vurgulayarak, "Gönül coğrafyamızın başkentliğini yapmış İstanbul'a Balkanlar'dan gelerek şiirler okuyarak kaynaşmayı hedefliyoruz. Bunu İstanbul'da geleneksel hale getirmek istiyoruz. Osmanlı'dan kalan birlikteliğimizi, samimiyetimizi şiirlerle ve edebiyatla daha da geliştirmek için böyle bir etkinlik yaptık. Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığına ve Türkiye Yazarlar Birliğine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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