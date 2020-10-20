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TUTKUNUN VE SEVGİNİN BAMBAŞKA YÜZLERİ, KARANLIKTAKİ IŞIK’TA BİR ARAYA GELİYOR

Karanlığın ve aydınlığın orta yerinde kalan ve bir seçim yapmaya zorlanan, tek başına bir kadının; korkuyla, kendine bile itiraf edemediği sırlarıyla ve sınırları aşma cesaretiyle güçlenen hikâyesini anlatıyor, Karanlıktaki Işık.

TUTKUNUN VE SEVGİNİN BAMBAŞKA YÜZLERİ, KARANLIKTAKİ IŞIK’TA BİR ARAYA GELİYOR

Büyük adımlar atma cesaretini gösterip karanlığa doğru yürüyen ve tutkularından vazgeçmemenin bedelini ödeyenlerin keşfedebileceği, sırlarla dolu bu aşk hikâyesinde, herkesin kendine soracağı sorular satır aralarında gizli. Erken yaşlarda başlayan okuma ve yazma tutkusunu İstanbul İşletme Enstitüsü’nde Yaratıcı Yazarlık eğitimiyle geliştiren Seda Ulu’nun ilk kitabı, atmosferi ve renkleriyle 1950li yılların İngiltere’sinde, Galina adlı bir yetim kadının hikâyesiyle başlıyor. Anlatısında Galina’nın gerçek karanlık ve aydınlık savaşını akıcı bir anlatımla kurgularken okura, yaşanan her anı ve atmosferi başarılı bir şekilde hissettiriyor.

Yalnızlığın Ortasında Kapkaranlık Bir Suç Ortaklığı…

“Yetimhaneden ayrıldığım gün, on sekiz yaşına girdiğim gündü. Margaret’ın yanına gitmek için bu sevimsiz, iç karartan koridordan son kez yürüyordum. Aklımda; tek başıma hayatımla ne yapaca­ğım düşüncesiyle ilerlemeye devam ettim. Yanına gidebileceğim kimse yoktu. Bu koca dünyada yalnızdım.” Bu yalnızlık korkusunun nelere dönüşebileceği ve sahiplenme duygusunun hiç de masum olmayan yüzünü gerilimi ve heyecanı bir an eksiltmeden okurla paylaşıyor.

Tutkunun, saplantının ve karanlığı paylaşmakla başlayan suç ortaklığının arasında hayatı boyunca neye benzediğini bile bilmediği aşkı keşfeden Galina’nın yapabileceklerini okurken “Ben olsam, buna cesaret edebilir miydim?” sorusunu da sorduruyor.

Yazardan Direkt Yayınevi’nden yayımlanan Karanlıktaki Işık; aşk, tutku ve giderek polisiye bir anlatı heyecanına dönüşen macera türünü seven okurlarıyla buluşuyor.

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Karanlıktaki IşıkSeda Ulu
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