TÜRKÜLERE CAN KATAN; CANKAT ERDOĞAN yada TÜRKÜLERE CANKATAN

ENGİN ÇAĞLAR



Türküler, bu milletin acısını, neşesini ve yaşanmışlıklarını ortaya koyan en iyi araçlardan biridir. İşte o yüzden, türküler asla eskimez. Bestelenmesinin üzerinden nesiller de geçse yeni nesillerin de yüreğine dokunur.

Sahne aldığı mekanlarda, festivallerde eşsiz sesiyle dinleyicilerine buram buram türkü keyfi yaşatan aslen Sivaslı olan ama Ankara’da yaşayan Cankat Erdoğan’la sahne aldığı İstanbul’da buluştuk. Güçlü yorumuyla türkülerin sevilen sesi Cankat Erdoğan’la keyifli bir müzik yolculuğuna ne dersiniz.

Müziğin dededen toruna miras kaldığı müzisyen bir ailede büyüyen Cankat Erdoğan, çıkardığı 7 albümün, 10’a yakın profesyonel klibin ve çeşitli single şarkılarının ardından birisi halay olmak üzere üç türkü ile doldurduğu yeni single’ı “Sebebim Sensin” ile sevenleriyle buluşmayı sürdürüyor. Yeni single’nın ilk klibini ise “Acıya gülmek’ isimli parçaya çeken başarılı türkücü, “Yakında tüm dijital platformlarda dönmeye başlayacak klibimizi herkesin çok seveceğini düşünüyorum” dedi. Müziğe dair her platformun yanı sıra sosyal medya üzerinden de sevenlerine ulaşma çabası içerisinde olduklarını ifade eden Erdoğan, “Şahsıma ve müziğime dair yapılan her türlü yorumu dikkate alıyorum. Olumsuz yorumları yol gösteren bir kılavuz, olumlu yorumları ise daha iyi işler ortaya çıkarabilmek maksadı ile bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum” diye konuştu.

Babası Sivaslı Halk Ozanı Hasan Erdoğan, dedesi ise kemane ustası Süleyman Erdoğan olan ve müzisyen bir ailede büyüyen Cankat Erdoğan, daha küçük yaşlarda gönlünü türkülere ve müziğe kaptırdı. Müzisyen bir aileden gelen ve yıllardır müzik piyasasının içinde başarıyla sahne alan ve belli bir hayran kitlesi olan başarılı türkücü Cankat Erdoğan’la İstanbul’da sahne aldığı bir mekanda buluştuk. Hadi buyrun bakalım soğuk bir İstanbul akşamında yapılan bu sıcak ve samimi söyleşiye...



Dede müzisyen, baba müzisyen, çocuk yaşlardan beridir müzik piyasasının içindesin, neler gördün, neler duydun?

Doğar doğmaz aileden gelen bir kültür aslında bu. Duvarda bir saz vardı, bir kemani vardı. Babam Hasan Erdoğan halk ozanı zaten. Mahalli bir sanatçı olmasına rağmen 30’a yakın albümü, 2500’e yakın bestesi var. Dedem rahmetli Süleyman Erdoğan’da öyle, kemaniyle eşlik ederdi. Dede ve baba müzisyen olunca kulak aşinalığıyla bizde bu işin içinde bulduk kendimizi ister istemez. 7-8 yıl TRT’de profesyonel olarak koroda görev yaptım. Orda bir birinciliğim var. Albüm ve sahne çalışmalarım devam ediyor.



Bu ülkede kimilerinin bir şarkıyla veya bir albümle yıldızı parlarken, yıllardır müzik piyasasının içinden gelen biri olarak şu anki konumunla ilgili neler söylemek istersin?

Bir parçayla bir yerlere gelmek, yani belki kader belki birazda şans diyelim. Ben şöyle bakıyorum, müzik camiasının biraz tozundan yutmak gerekiyor. Birşeyleri doğru yapabilmek için araştırman gerekir, ne yapmak istediğine bakmak gerekir. Yaptığın işe halk ne tepki verir diye düşünmek lazım. O yüzden ben araştırarak devam ediyorum.



Şimdi yeni single ile müzikseverlerin karşısındasın. Tepkiler nasıl, 2022’den beklentin nedir?

Yeni yılın ilk klibini daha yeni çektik ve bunu ilk sizinle paylaşıyorum. “Acıya gülmek’ isimle parçamıza çektiğimiz yeni klibimiz yakında tüm dijital platformlarda dönmeye başlayacak.



Birçok konser, sahne, festivallere çıkıyorsun. Seni bunun için motive eden nedir; para mı yoksa gördüğünüz ilgi ve sevginin müptelası mısınız?

Ben sevdiklerimle buluşmayı çok severim. Beni dinlemeye gelenleri asla bir müşteri olarak görmüyorum, gönül bağından bağlıyız biz dinleyicilerimizle birbirimize.



Konserler, festivaller, mekanlarda aldığınız sahneler ve müzik çalışmaları, size kendi hayatınızı yaşayacak zaman bırakıyor mu?

Bu güzel bir soru, tabiki ailemize biraz zaman ayıramıyoruz. Bazen yurt dışında oluyoruz bazen il il dolaşıp sahne alıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımıza yeteri kadar vakit ayıramıyoruz çoğu zaman ne yazık ki. 6 yaşında Simay isminde bir kızım var. Bizim mesleğimizin handikaplarından biri de bu maalesef.



Yüksek tempo yüzünden özlemini çektiğiniz ne var?

Tabiki ben doğallığı, köy ortamlarını çok severim. Çok da vakit bulup gidip göremiyoruz açıkcası.



Belli bir hayran kitleniz var, peki takıntılı hayranlarla karşılaştınız mı?

Var tabi ama bizimkisi güzel takıntılar, kimisi ceketimin mendilini alır, kimisi bişeyini hediye et der. Sahne aldığım yerlere gelip yürekten sarılıp tebrik edenler oluyor.



Kaç kere yeniden başladınız?

Derin bir sessizlik. Güzel bir soru ve kahkahalar... Aslında ben her gün yeniden başlıyorum. Her aldığım sahne, çalıştığım albüm benim için hep yeni bir heyecan ve yeni bir başlangıçtır aslında. 20 yıllık profesyonellik hayatımda hala her sahnede heyacanlıyım.



Hayatta yaşadığın en acı olay nedir?

2008 yılında bir trafik kazasında abim Bülent Erdoğan’ı kaybettik. O da müzisyendi, gerçekten eşi benzeri olmayan bir insandı. Gönül isterdiki böyle kötü şeyleri yaşamayalım ama bunlar hayatın gerçekleri ne yazık ki. Abimi her zaman büyük bir özlemle anıyorum.



Aşk desem... Ne dersiniz? Aşk kime benzer?

Bu soruya cevaben aşk kızım Simay ve sazım derim. Aşk sazıma ve sözüme benzer.



Büyüyünce ne olmak istiyordunuz?

Ben hep sanat peşindeydim. Sanat derken müzikti ve içindeyim zaten hayalimin.



İstanbul’da gitmeyi en çok sevdiğiniz yer?

İstanbul’un trafiğini hiç sevmiyorum ama Beyoğlu ve Yıldız Parkı’nı çok severim. Boğaz muhteşem mesela.



Kiminle tanışmak isterdiniz?

Buna Tarkan demiycem ama çok sevdiğim ve dinlediğim Sertab Erener’le tanışmayı çok isterim.



Bir günlüğüne kimin yerine geçmek istersiniz?

Tabiki Sertab Erener.



Yaş ilerledikçe zorlaşan şeyler nelerdir sence?

Bazı şeyler gerçekten kolay olmuyor. Mesela stüdyo aşaması, söylemen daha çok koşturman yaş ilerledikçe zorlaşıyor tabi ama bunun yanında güzel yanlarıda var tecrübe gibi mesela.



En çok kızdığınız kelime?

Yine duraksıyor, abi sen yaz onu diyor ve basıyor kahkayı. Ama sanane olabilir aslında.



En sevdiğiniz atasözü?

Çalışmayı ve üretmeyi çok sevdiğimden “İşleyen demir pas tutmaz” diyebiliriz.



Şu an bir kargo gelse, kutunun içinde ne olsun istersiniz?

Mektup.



Söylediğiniz bir cümleyi bütün dünya duyacak olsa, cümleniz ne olurdu?

Yine derin bir sessizlik ve düşünüyor. Sevginin mucizesine ve gücüne inanan biri olarak tüm dünyaya sevin derdim. Çünkü dünyayı sevmek kurtarır.



Yapmadan ölmeyin diyecekleriniz?

Sesim kötü diyen insanlara kendilerini dinlemelerini tavsiye ediyorum.