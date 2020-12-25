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Türkiye’nin ilk online canlı stadyum konseri rekor kırdı

Türk pop müziğinin yıldız ismi Edis, Türkiye’nin ilk online canlı stadyum konserinde hayranlarını coşturdu.

Türkiye’nin ilk online canlı stadyum konseri rekor kırdı

Vodafone’un gençlik markası Vodafone FreeZone, pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde kalan müzikseverler için unutulmaz bir konser deneyimine imza attı. Vodafone FreeZone tarafından Vodafone Park’ta düzenlenen, Türkiye’nin ilk online canlı stadyum konserinde, Türk pop müziğinin yıldız ismi Edis sahne aldı. Seyircisiz gerçekleşen konserde Edis yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı ve 22 parça seslendirdi. Türkiye’nin dört bir yanından 5,7 milyon görüntülenmeye rekor kıran konser, Vodafone FreeZone YouTube kanalı üzerinden canlı olarak ve ücretsiz izlendi. Kapalı devre online bağlantı teknolojisiyle stat ekranlarına bağlanan izleyiciler Edis ile sahnede online deneyim yaşadı.

Konseri değerlendiren Edis, Türkiye’nin ilk online canlı stadyum konserini gerçekleştirmekten mutluluk duydum. Heyecan verici ve çok özel bir deneyimdi. Dijital teknolojiler sayesinde mesafeleri ortadan kaldırdık. Kendimi hiç yalnız hissetmedim. Sürekli etkileşim halindeydik. Keyifli bir konserle 2020’ye veda ettik. Bu güzel organizasyon için Vodafone’a çok teşekkür ederim” dedi.   

İzleyiciler led ekranlara yansıtıldı                                                                                

Vodafone FreeZone Online Edis Konseri için Vodafone Park’ta özel bir sahne kuruldu. Vodafone FreeZone’un diğer online konserlerinden farklı olarak izleyicilere gerçek bir konser atmosferi sunuldu. Seyircilerin dron çekimleriyle hem görüntü hem de müzikal anlamda kendilerini stadyumda hissetmeleri sağlandı. Konseri online izleyen gençler belirli periyotlarla led ekrana yansıtılarak konserin bir parçası haline getirildi. 

Emojiler renk kattı 

Konserde ayrıca, YouTube sohbet bölümünde “Sıradaki şarkı kime gelsin?” gibi sorular sorularak yorumlar toplandı ve ekranlara yansıtıldı. Edis’ten gelen yönlendirmelerle emojiler ekranlara verilerek renkli anlar yaşandı. Her şarkıdan sonra alkış isteyen Edis’e emojilerle birlikte alkış sesi de verildi. Şarkılar oylandı ve ekranlarda paylaşıldı. Son şarkıda sahneden ayrılan Edis, izleyicilerin alkış emojileri üzerine yeniden sahneye çıkarak bis yaptı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Türkiyenin ilk Online Canlı Stadyum KonseriEdisVodafone Freezone
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