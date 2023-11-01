Türkiye’nin seçkin markaları, “Sofralar Sergisi”nde buluştu

Uluslararası davet ve düğün endüstrisinin efsane isimlerinin katıldığı bu özel organizasyon birbirinden özel tasarım sofraları ziyaretçilerle buluşturdu.

Türkiye’nin seçkin markaları, Karaca, Nippon Paint, Schwarzkopf, English Home, Related Group, bonna, Molu, İstanbul Çiçekleri, Tina Jewellery’nin ve daha birçok markanın katılımı Türk Hava Yolları sponsorluğunda, Sofralar Sergisi, düzenleyeceği etkinlikler ve panellerle, tüm dünyada etkinlik turizmine yön veren 9 davet tasarımcısını ağırlıyor.

İstanbul’u “Kutlamalar Destinasyonu” olarak uluslararası platformlarda öne çıkarmayı amaçlayan “Sofralar Sergisi” projesi, 31 Ekim’de seçkin davetlilerin katılımı ile gerçekleşen gala ile kapılarını açtı. 1-2 Kasım 2023 tarihleri arasında Hilton İstanbul Bosphorus’ta ziyaretçilerle buluşacak olan sergide; paneller, workshoplar, özel tadım aktiviteleri ve sürpriz etkinliklerin yanı sıra, Hilton’un yeni markası, “1955 Banqueting & Catering”in şık sunumları ve Türkiye’yi anlatan özel gösteriler de yer alacak.

Dokuz tasarımcının hazırladığı Türkiye konseptli sofralar; sofra sanatının, gastronominin ve Türkiye’nin dünya etkinlik sektöründeki öneminin tartışılacağı paneller, fuaye alanında seçkin dinletiler ve performanslar ile 1-2 Kasım tarihlerinde 09.30 – 19.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Dünyanın çeşitli kültürlerinden gelen ünlü sofra tasarımcıları, sponsorlar, VIP davetliler ve Platinium bilet alanlar için 1 Kasım’da gerçekleşecek gala gecesinde, The Peninsula İstanbul’un özel sunumları konuklara eşlik edecek. 2 Kasım’da yapılacak kapanış partisinde ise sofra tasarımcıları ve VIP davetliler, 1500 yıllık bir sarnıcın içinde yer alan Sarnıç Restaurant’ın büyülü ortamında Bizans, Osmanlı ve günümüz mutfağının enfes tatlarını, geceye özel dinleti ve performanslarla birlikte deneyimleyerek, keyifli anlar yaşayacak.

Tasarımcılar arasında; Catherina Zeta Jones ve Michael Douglas’ın da düğün ve etkinlik tasarımcısı David Beahm, Donald Trump’ın kızı Tiffany Trump’ın düğününü tasarlayan Toni Breiss, Pakistan’da çok tanınmış bir televizyon figürü ve etkinlik organizatörü Frieha Altaf, Almanya’nın ünlü düğün tasarımcısı ve TV yıldızı Mr.Froonck, Ortadoğu’nun düğünler kraliçesi, Majeda Kassir Bisharat, modern ve romantik tasarımları ile tanınan Santa Barbaralı ünlü tasarımcı Percy Sales, Real Housewifes oyuncusu ve Avrupa’nın ünlü düğünlerine imza atan Hollandalı tasarımcı Hella Huizinga, Emmy Ödül Törenini, Teen Choice Awards’ın kırmızı halı davetlerini ve Grammy Ödül Töreni’nin partisini tasarlayan Brian Worley, son olarak Hint moda ve etkinlik dünyasının önde gelen konsept tasarımcısı Sumant Jayakrishnan yer alıyor.

Türkiye’nin destinasyon düğünleri ve etkinliklerine ev sahipliği yapan, İstanbul’un en önemli lüks otelleri de bu sergide yer alıyor. Etkinliğin ev sahipliğini yapan Hilton İstanbul Bosphorus başta olmak üzere, The Peninsula İstanbul, CVK Park Bosphorus Hotel, Shangri-La Bosphorus İstanbul, Raffles İstanbul, The Stay Hotels, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul, Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Conrad İstanbul Bosphorus, Hagia Sofia Mansions Istanbul, JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea, The Ritz-Carlton İstanbul, Sait Halim Paşa Yalısı, The Grand Tarabya, Six Senses Kocataş Mansions İstanbul, Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus, Divan Hotelleri, Rixos Tersane İstanbul, Vakko Hotel & Residence, Fairmont Quasar İstanbul. Otellerin yanı sıra, The Sarnıç Restaurant mekân sponsoru olarak etkinlikte yer alıyor.