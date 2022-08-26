Türkiye ve Meksika kültürü New York'ta Türkevi'nde buluştu

Türkevi, kapılarını bu sefer Meksika'ya açtı. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde Meksika ile ortak düzenlenen etkinlikle ülkelerin seyahat destinasyonları, kültür, sanat ve mutfakları tanıtıldı.

Meksika'dan ve Türkiye'den geleneksel yemeklerin ve içeceklerin katılımcılara sunulduğu etkinlikte, Meksika'ya özgü dans gösterileri yapıldı ve Türk müzikleri çalındı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, bu etkinlikteki kültürel etkileşim yoluyla, Türkiye ve Meksika'nın daha iyi kültürel bağlar kurmayı hedeflediğini söyledi.