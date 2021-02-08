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Türkiye-Tunus Arası Kardeşlik Ezgileri

Türkçe şarkılar Tunuslu şarkılar yorumlarıyla buluşuyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün çalışmaları yürüttüğü konserde konser oldu. Sanatçı Hargouf ile konser konser oldu.

Türkiye-Tunus Arası Kardeşlik Ezgileri

Yunus Emre Enstitüsü'nün Tunus merkezine ait sosyal medya hesapları üzerinden 5 Şubat 2021 tarihinde canlı olarak konserde Tunuslu Perküsyon Sanatçısı '' Hargouf '' English şarkıları perküsyonu ile yorumladı.

Tüm dünyaca bilinen şarkılara perküsyonu ile farklı bir yorum katan Hargouf, Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen dijital konserde, Türk sanatlara ait şarkıları üslubuyla dinleyicilerle buluşturdu.

Ajda Pekkan'dan Tarkan'a, Sezen Aksu'dan İbrahim Tatlıses'e kadar Türkiye'nin ünlü müzisyenlerine ait eserlerden konserde Türkiye ve Tunus olmak üzere, tüm dünyada müzikseverler tarafından beğeniyle takip edildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yunus Emre Enstitüsü
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