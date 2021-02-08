Türkiye-Tunus Arası Kardeşlik Ezgileri

Yunus Emre Enstitüsü'nün Tunus merkezine ait sosyal medya hesapları üzerinden 5 Şubat 2021 tarihinde canlı olarak konserde Tunuslu Perküsyon Sanatçısı '' Hargouf '' English şarkıları perküsyonu ile yorumladı.

Tüm dünyaca bilinen şarkılara perküsyonu ile farklı bir yorum katan Hargouf, Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen dijital konserde, Türk sanatlara ait şarkıları üslubuyla dinleyicilerle buluşturdu.