Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da hareketlilik artıyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine 1985 yılında alınan, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turisti konuk eden, peribacaları ve balon turlarıyla ünlü Kapadokya, kültürel, tarihi ve doğal güzellikler arasında tatil yapmak isteyenlerce tercih ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin başladığı 2020 yılı mart ayından 1 Ocak 2021'e kadar 727 bin 354, bu yılın ocak-nisan döneminde ise 271 bin 999 turistin ziyaret ettiği bölgede, kontrollü normalleşme ile hareketlilik yaşanıyor.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, bölgedeki konaklama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 30 seviyesine ulaştığını, ileriki süreçte talebin artmasını beklediklerini belirtti.

2019 yılında 4 milyona yakın yerli ve yabancı turistin geldiği Kapadokya'nın gelecek yıllarda eski günlerine kavuşmasını beklediklerini ifade eden Durmaz, "Haziran ayı ile beraber geçen yıla kıyasla nispeten artış var. Bu yıl gelecek turist sayısının 2020'ye göre yüzde 50 artmasını bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda aşılanma oranı arttıkça misafir sayımızın da yükseleceğini düşünüyoruz. Kapadokya’nın turizmde çok çabuk toparlanacağına inanıyoruz." diye konuştu.