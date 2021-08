Türkiye MotoFest’te 8 günde 15 büyük konser

1-8 Eylül tarihleri arasında aynı anda yapılacak Türkiye MotoFest’te 8 günde Türkiye’nin önemli sanatçılarının yer alacağı 15 büyük konser yapılacak. Türkiye’nin 2021’deki en büyük etkinliği olacak Türkiye MotoFest’e 100 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

Dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 9’uncu etabı olan MXGP of TURKEY ve 10’uncu etabı MXGP of AFYON yarışlarıyla birlikte, Türkiye’nin 2021 yılındaki en büyük etkinliği Türkiye MotoFest, 8 günde 40’a yakın ücretsiz etkinlik ve Türkiye’nin yıldız sanatçılarının sahne alacağı 15 büyük konser ile büyük ilgi görüyor.

Bu yıl 100 bin kişinin katılımının beklendiği Türkiye MotoFest, 8 gün boyunca dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinden gelenlerle rekorlar kıracak.

Markaların büyük ilgi gösterdiği ve 8 gün boyunca 40’ın üzerinde ücretsiz aktivitenin ve spor etkinliklerinin de yer alacağı festivalin konser programı ise şöyle:

1 Eylül 2021 Çarşamba: Mustafa Ceceli - Necati ve Saykolar

2 Eylül 2021 Perşembe: Cem Adrian - Ufuk Beydemir

3 Eylül 2021 Cuma: Haluk Levent

4 Eylül 2021 Cumartesi: Kıraç - Merve Özbey

5 Eylül 2021 Pazar: İrem Derici - Cenk Eren

6 Eylül 2021 Pazartesi: DJ Doğukan Alsoy – Ogün Şanlısoy

7 Eylül 2021 Salı: Mithat Körler ve Orkestrası - Retrobüs

8 Eylül 2021 Çarşamba: Manuş Baba - Ceren Gündoğdu

40’IN ÜZERİNDE AKTİVİTE VE SPOR ETKİNLİĞİ ÜCRETSİZ

Türkiye MotoFest’te 8 gün boyunca tüm aktivite ve spor etkinlikleri ücretsiz yapılacak.

Akıl ve zeka oyunlarından badmintona, çocuk motosiklet eğitiminden golfe, körlingden hokeye, dev salıncaktan su kayağına, tenisten uzay tırına kadar 40’ın üzerinde benzersiz aktivite festival ziyaretçilerine ücretsiz olarak sunulacak.

TÜRKİYE’NİN PANDEMİDEKİ BAŞARISI MXGP of AFYON’U GETİRDİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacak MXGP of TURKEY, dünyanın en iyi pisti ödüllü Afyonkarahisar Motorsporları Pisti’nde gerçekleştirilecek. Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Türkiye’nin pandemideki yüksek başarısı nedeniyle bir etap daha Türkiye’ye verilmişti.

Türkiye’nin “güvenilir ülke” olması dolayısıyla dünyanın bir çok yerinden sporcu ve izleyici yarışları izlemek üzere Türkiye’ye gelecek.

İKİ ETAP İLK KEZ AYNI HAFTADA

4-5 Eylül 2021 tarihlerinde MXGP of TURKEY, 7-8 Eylül’de MXGP of AFYON dünya ve Avupa klasmanında 4’er yarış aynı anda yapılacak:

- Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP),

- Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN),

- Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2),

- Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN)

Türkiye’de yapılacak yarışlara Yamaha, Honda, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, TM ve Fantic gibi fabrika takımlarının da olduğu 25’i aşkın takımla 150’ye yakın yarışçının katılması bekleniyor.

MXGP, 180 ÜLKEDE YAYINLANIYOR

Dünya çapında çok popüler olan motokros yarışlarının en önemli yarışının Türkiye etabı olan MXGP of TURKEY, 7.3 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede 3.5 milyara yakın izleyiciye ulaşıyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE 5 MİLYAR TL’DEN FAZLA KATKI

Dünyanın en önemli motokros yarışı olan MXGP’nin Türkiye etabı bu yıl üçüncü kez yapılıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan yarışın en son yapıldığı 2019’da MXGP of TURKEY sadece yarışın yapıldığı haftada Türkiye ekonomisine 5 milyar TL’ye yakın katkıda bulunduğu açıklanmıştı. Türkiye’nin spor ekonomisi ve turizmi için en önemli etkinlik konumundaki MXGP of Turkey ve Türkiye MotoFest’in bu yıl Türkiye ekonomisine katkısının daha da artması bekleniyor.

200 MİLYON AVRO DEĞERİNDE TÜRKİYE TANITIMI

MXGP of TURKEY’in dünya çapındaki yayınları ve Türkiye MotoFest’ten yapılan haberler Türkiye’nin tanıtımına büyük katkıda bulunuyor. En son 2019’da yapılan MXGP of TURKEY ve Türkiye MotoFest’in sadece yayınlanan haberleri ve yayınlarının reklam değeri, 200 milyon Avro’ya ulaşmıştı.

Pandeminin ardından aldığı önlemlerle “güvenli ülke” olan Türkiye’ye ilgi her geçen gün artıyor. Bu yıl yapılacak yarış ve festival, Türkiye ve dünyanın önemli yayınları tarafından takip edilecek. Böylece Türkiye’nin tanıtımına daha büyük katkı sağlayacak.

MOTOSİKLET EKONOMİSİNİN YÜKSELİŞİ

Her yıl katlanarak büyüyen motosiklet sektörü, Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulunuyor. Türkiye’de kayıtlı her 100 araçtan 15’ini oluşturan motosikletlilerin sayısı her yıl katlanarak artıyor. Mobiliteye ilginin pandemi nedeniyle daha fazla tercih edilmesiyle motosiklet sektörünün devleri Türkiye’yi önemli pazarların başında görüyor. Bir çok önemli motosiklet markası, Türkiye’de üretim için çalışmalar yürütüyor.

DÜNYA KADINLAR MOTOKROS ŞAMPİYONASI’NA KATILACAK İLK TÜRK

Dünya ve Avrupa Motokros yarışlarında Türkiye’den de çok sayıda sporcu katılacak. Sporculardan biri, bu yıl ilki gerçekleştirecek. Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'na Türkiye’den ilk kez bir yarışmacı katılacak. 16 yaşındaki motokros sporcusu Irmak Yıldırım da bu spora 14 yaşında başladığını, ailesinin katkısıyla aldığı eğitimlerle başarıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.