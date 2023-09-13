Türkiye MotoFest rekor kırdı

Türkiye’nin festivali haline gelen Türkiye MotoFest, Büyük Taarruz’un başladığı topraklarda 101’inci yılında ve Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel “100. Yıl Motosiklet Sürüşü” ile başladı. Başta Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Kayseri olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 500 motosikletle "100. Yıl Motosiklet Sürüşü" Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, TMF, Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle düzenlendi.

YENİ REKOR

Festivalin büyük ilgi gören gelenekselleşen Türkiye MotoFest Konserleri bu yıl, 5 günde 11 sanatçıyı ağırladı. Can Gox, Işın Karaca, Güliz Ayla, Oğuzhan Koç, Göknur, Gülden Karaböcek, Ferhat Göçer, Zara, Emre Aydın, Öykü Gürman, Emircan İğrek’in sahne aldığı konserler büyük ilgi gördü.

“Ustalara Saygı” özel konserinde Türkiye’nin önemli seslerinden Gülden Karaböcek, Türkiye MotoFest Konserleri’nde izleyicilerle birlikte yılların eskitemediği şarkıları söyledi.

100. YIL JETSURF KUPASI İLGİ GÖRDÜ

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı kapsamında Türkiye MotoFest’te yapılan 100. Yıl Jetsurf Kupası büyük ilgi gördü.

Dört aşamada yapılan İzeltaş’ın destek verdiği 100. Yıl Jetsurf Kupası’nda yoğun rekabetin ardından İsmail Kaptanoğlu birinciliği kazanırken, Murat Yorgancılar ikinciliği, Mertcan Tunca ise üçüncülüğü aldı.

MXGP Türkiye’nin bir parçası olarak yapılmaya başlanan MXGP Fan Club da, en çok oynanan etap Afyonkarahisar’ın olduğu MXGP resmi oyununu oynadı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Büyük ilgi gören etkinlik ile MXGP ruhu Türkiye MotoFest’te daha çok hissedildi.

GELECEĞİN YILDIZLARI YETİŞİYOR

Motokros branşında dünya şampiyonalarına sporcu yetiştiren MXGP Akademi, dünyanın en önemli yarışları arasında gösterilen MXGP TÜRKİYE öncesinde Türkiye’de yapıldı. MXGP Akademi’ye 65 ve 85 cc yarışçıları Mert Akkafa, Emin Hıd, Uluç Taşöz, Aslan Osmanpaşaoğlu, Enes Yıldız, Emir Abay, Çağatay Çoklar, Hasan Hüseyin Baş, Çağan Kumbul, Yağız Kaya, Poyraz Bor, Efe Okur, Berat Şenkalaycı, Kerem Yılmaz ve Ali Akkafa katıldı.

MXGP Akademi’de Türkiye Şampiyonalarına katılan başarılı genç motokros sürücülerine, sürüş becerilerini geliştirme ve FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda profesyonel olarak başarılı olmak için nelere ihtiyaç duyulduğunu öğrenme şansı veriliyor.

REKORLAR ETABI MXGP TÜRKİYE

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan dünya motokros tarihinin en önemli yarışı olan MXGP’nin şampiyonların etabı olarak bilinen MXGP TÜRKİYE, 180 ülkede 3.5 milyara yakın kişi tarafından izlendi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu’nun (FIM) en önemli organizasyonları arasında yer alan ve dünyanın en çok izlenen yarışlarından biri olan motokrosun en iyisini belirleyen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP TÜRKİYE), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5 yılda 6’ncı kez Afyonkarahisar’da tamamlandı. Hem pisti hem padok alanı dünyanın en iyisi olarak ödül alan Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde yapılan yarışa 23 ülkeden 124 yarışçı katıldı.

MXGP TÜRKİYE ve TÜRKİYE MotoFest’e 400.000’i aşkın izleyici geldiği açıklandı. 180 ülkede yayınlanan yarışta Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası’nın son yarışını kazanan Kawasaki’den Yeni Zelandalı Courtney Duncan şampiyon oldu. EMX250 Avrupa Motokros Şampiyonası’nda ise Yamaha’dan İtalyan Andrea Bonacorsi bir yarış kalmasına rağmen, şampiyonluğunu Afyonkarahisar’da ilan etti.

MXGP’de bu yıl Türkiye adına MXGP’de Galip Alp Baysan, MXWOMEN’da Irmak Yıldırım ve Selen Tınaz, Avrupa Motokros Şampiyonası’nda ise Ata Yağız Kuzu, Efe Kemal Hıd, Ömer Uçum, Yiğit Ali Selek, Beytullah Gurur, Mehmet Emin Musaoğlu ve Mehmet Yiğit Kara olmak üzere 10 Türk yarışçı mücadele etti.

Dünyanın en iyi pisti ve padokunda yapılan MXGP TÜRKİYE, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılıyor. Aynı anda yapılan Türkiye MotoFest ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Spor Toto, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD), TÜRKSAT, TRT SPOR, TRT SPOR YILDIZ, Sport in TÜRKİYE ve TSYD'nin destekleriyle yapılıyor. Organizasyon partnerleri ise Anlas, Blue Motor, ECC Tur, Doğan Trend, İzeltaş, Honda, NG Afyon, Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), Özerband, Park Afyon, Volta, Wyndham Afyonkarahisar Thermal & Spa, Demirören Medya Grubu, Misli.com, PowerApp, Yeniletişim, Actamedya, DigitalServices, Anadolu Prodüksiyon.