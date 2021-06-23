'Türkiye Gastronomi Atlası' ilk günde 5 bin adet satıldı

Ünlü Şef Ömür Akkor'un kendi çizim, not ve haritalarından oluşan 25 yılda, 350 bin km yol giderek çizimleriyle hazırladığı “Türkiye Gastronomi Atlası” kitabı ilk günde 5 bin adet satıldı. Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesini ve bütün şehirlerini karış karış gezen Ömür Akkor'un kendi keşfiyle ortaya çıkardığı lezzet noktaları ve gezi rotaları, seyahat severlerin ve lezzet tutkunlarının beğenisine sunuldu. Tatile çıkacaklara yeni rotalar ve keşif noktaları sunan kitap büyük ilgiyle karşılandı.

22 Haziran'da geniş basın katılımıyla tanıtılan kitabın ilk bin adedinin okuyucuyla buluşmasının ardından 24 saatte 5 bin adet kitap seyahatseverlerin ve yemek kültürüne ilgi duyan okurların arşivinde yerlerini aldı. Yeni lezzet duraklarını keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarını eşsiz bir yolculuğa çıkaracak kitaba ek olarak, yedi bölgenin ayrı ayrı haritaları da okuyucuya sunuluyor. Seyahate çıkacakların kolaylıkla yanlarına alabilecekleri haritalar, Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü gözler önüne seriyor.

Hangi ilde ne yenir, nesi meşhurdur, gezilecek yerleri ve tarihi noktaları nerelerdir, kitapta renkli ve eğlenceli çizimlerle anlatılıyor. 25 yıllık emeğin birikiminden oluşan kitapta aynı zamanda 24 saatte İstanbul'dan yola çıkarak gezilebilecek sürpriz ve lezzetli noktalar yer alıyor. Türkiye Gastronomi Atlası aynı zamanda Anadolu'nun kültür yelpazesini de gözler önüne seriyor. Otobüs biletleriyle başlayan Ömür Akkor'un maceraları yola çıkacaklara ilham olmaya devam edecek.