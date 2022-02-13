Türkiye'de dinleyenlerin radyoya günlük erişim oranı yüzde 59,7

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yaptırılan "Radyo Dinleyici Ölçüm Araştırması" sonuçlarına göre, 2021'de radyoya günlük erişim oranı erkeklerde yüzde 63, kadınlarda ise yüzde 56 olarak ölçüldü.

Yaş grubu bazında günlük radyo erişim oranı, 12-24 yaşta yüzde 49,1 oldu. Bu oran 25-34 yaş grubunda yüzde 57,9, 35-44 yaş grubunda yüzde 63,3, 45 ve üstü yaş grubunda ise yüzde 65,6 olarak hesaplandı.

Dinleyicilerin en çok tercih ettiği saat aralıkları ise 10.00-11.00 ile 15.00-16.00 oldu. Bu saatler arasında radyonun dinlenme oranı sırasıyla yüzde 17,9 ve 16,6 olarak gerçekleşti.

Çalışma durumuna göre incelendiğindeyse çalışanların radyoya günlük erişim oranı yüzde 66,9, çalışmayanların ise yüzde 55,6 olarak ölçüldü.

Türkiye genelinde ortalama günlük erişim oranının yüzde 59,7 olarak hesaplandığı araştırmaya göre radyo, yüzde 61,1 ile 2021'de en çok temmuz ayında dinlendi.

"Radyo, dinleyiciyi daha fazla hayal gücü kullanmaya itiyor"

Radyoya ve radyonun geleceğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan radyo programcısı Tuğrulhan Şen, özel bir radyoda dokuz yıldır kültür sanat programı sunduğunu, görsel olmadığı için radyonun, dinleyicileri hayal gücünü kullanmaya televizyondan daha fazla ittiğini dile getirdi.

Radyonun özellikle trafikte dinlenen bir iletişim aracına dönüştüğünü ancak bazı programların özel dinleyicilerinin bulunduğunu kaydeden Şen, "Ulusal yayın yapan bir radyonun mikrofonundan 'merhaba' dediğinizde Anadolu'da tarlada çalışan, şehirde işe giden ya da sınavına çalışan bir öğrenciyle uzun yolda seyahat eden birinin sizi duyduğunu bilmek, onlara yol arkadaşı olabilmek çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Yayınlarda kültür sanat çalışması yürüten gençlere de söz verdiklerini kaydeden Şen, radyonun geleceği konusunda "Geçmişle kıyasladığımızda radyo hala en etkili iletişim araçlarından. İnternet radyoculuğu, podcast ve benzerleriyle bir güncel formu da oluştu. Geçtiğimiz günlerde Metaverse'de de ilk radyo istasyonu kuruldu mesela. Radyo, şekli değişse de gelecekte varlığını koruyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.